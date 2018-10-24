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Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları, 24 Ekim çarşamba günü oynanacak mücadelelerle tamamlanacak. Pekşi Şampiyonlar Ligi'nde Galatsaray - Schalke maçı ve diğer karşılaşmalar hangi kanalda yayınlanacak? İşte bu sorunun yanıtı belli oldu...Temsilcimiz Galatasaray'ın Shclake ile oynayacağı maçın hangi kanalda yayınlanacağı sorusunun cevabı netleşti. Galatasaray - Schalke maçı beİN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyenler Digitürk'e abone olmak zorunda.19.55 PSV-Tottenham (beIN Sports 2)19.55 Brugge-Monaco (beIN Sports 3)22.00 G.Saray-Schalke (beIN Sports 1)22.00 PSG-Napoli (beIN Sports 2)22.00 Barcelona-Inter (beIN Sports 3)22.00 L. Moskova-Porto (beIN Sports 4)22.00 Liverpool-Kızılyıldız (beIN Max 1)22.00 Dortmund-A. Madrid (beIN Max 2)