Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları, 24 Ekim çarşamba günü oynanacak mücadelelerle tamamlanacak. Pekşi Şampiyonlar Ligi'nde Galatsaray - Schalke maçı ve diğer karşılaşmalar hangi kanalda yayınlanacak? İşte bu sorunun yanıtı belli oldu...
GALATASARAY - SCHALKE MAÇI HANGİ KANALDA?
Temsilcimiz Galatasaray'ın Shclake ile oynayacağı maçın hangi kanalda yayınlanacağı sorusunun cevabı netleşti. Galatasaray - Schalke maçı beİN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyenler Digitürk'e abone olmak zorunda.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
19.55 PSV-Tottenham (beIN Sports 2)
19.55 Brugge-Monaco (beIN Sports 3)
22.00 G.Saray-Schalke (beIN Sports 1)
22.00 PSG-Napoli (beIN Sports 2)
22.00 Barcelona-Inter (beIN Sports 3)
22.00 L. Moskova-Porto (beIN Sports 4)
22.00 Liverpool-Kızılyıldız (beIN Max 1)
22.00 Dortmund-A. Madrid (beIN Max 2)
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GALATASARAY - SCHALKE MAÇI HANGİ KANALDA?
Temsilcimiz Galatasaray'ın Shclake ile oynayacağı maçın hangi kanalda yayınlanacağı sorusunun cevabı netleşti. Galatasaray - Schalke maçı beİN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyenler Digitürk'e abone olmak zorunda.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
19.55 PSV-Tottenham (beIN Sports 2)
19.55 Brugge-Monaco (beIN Sports 3)
22.00 G.Saray-Schalke (beIN Sports 1)
22.00 PSG-Napoli (beIN Sports 2)
22.00 Barcelona-Inter (beIN Sports 3)
22.00 L. Moskova-Porto (beIN Sports 4)
22.00 Liverpool-Kızılyıldız (beIN Max 1)
22.00 Dortmund-A. Madrid (beIN Max 2)
TV'DE BUGÜN, TV'DE SPOR EKRANI İÇİN TIKLAYIN...
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın