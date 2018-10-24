  •  
    İşte Orman'ın ismini SAKLADIĞI o iki isim
  •  
    Schalke öncesi "Lincoln" röportaj verdi; "Bence.."
  •  
    Galatasaray - Schalke maçı HANGİ kanalda?
  •  
    G.Saray'ın eski yıldızı devlere meydan okudu
  •  
    Fatih Terim Schalke için görüşme odasına aldı...

Galatasaray Schalke maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Peki Galatasaray - Schalke maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte yanıtı...

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray Schalke maçı hangi kanalda?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ekim 2018 17:14
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları, 24 Ekim çarşamba günü oynanacak mücadelelerle tamamlanacak. Pekşi Şampiyonlar Ligi'nde Galatsaray - Schalke maçı ve diğer karşılaşmalar hangi kanalda yayınlanacak? İşte bu sorunun yanıtı belli oldu...

GALATASARAY - SCHALKE MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Galatasaray'ın Shclake ile oynayacağı maçın hangi kanalda yayınlanacağı sorusunun cevabı netleşti. Galatasaray - Schalke maçı beİN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyenler Digitürk'e abone olmak zorunda.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

19.55 PSV-Tottenham (beIN Sports 2)
19.55 Brugge-Monaco (beIN Sports 3)

22.00 G.Saray-Schalke (beIN Sports 1)
22.00 PSG-Napoli (beIN Sports 2)
22.00 Barcelona-Inter (beIN Sports 3)
22.00 L. Moskova-Porto (beIN Sports 4)
22.00 Liverpool-Kızılyıldız (beIN Max 1)
22.00 Dortmund-A. Madrid (beIN Max 2)

TV'DE BUGÜN, TV'DE SPOR EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için