GALATASARAY - SCHALKE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY AVRUPA'DA 274. MAÇINA ÇIKIYOR

MÜZEDE 2 AVRUPA KUPASI VAR

AVRUPA'DA ÖNEMLİ BAŞARILAR

ALMANLAR'A KARŞI 29. KARŞILAŞMA OLACAK

İÇ SAHADA SON 7 MAÇI KAZANAMADI

MUSLERA BİR REKORUN DAHA EŞİĞİNE GELDİ

EN FAZLA MAÇA ÇIKAN YABANCI OYUNCU

üçüncü haftasında 24 Ekim Çarşamba günü sahasında Almanya temsilcisiile karşı karşıya gelecek.Saat 22:00'da başlayacak Galatasaray - Schalke maçının yayınlanacağı kanal ya da kanallar henüz açıklanmadı. Ancak beIN SPORTS'un Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm karşılaşmaları yine yayınlaması bekleniyor.Galatasaray ile Schalke arasındaki karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Benoit Bastien'in yardımcılıklarını, Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak. İlave yardımcı hakemlikleri Benoit Millot ve Jerome Miguelgorry'nin üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cyril Mugnier olacak.Fernando MusleraMartin LinnesMaiconOzan KabakYuto NagatomoRyan DonkBadou NdiayeYounes BelhandaSinan GümüşGarry RodriguesEren DerdiyokAlexander NübelDaniel CaligiuriSalif SaneMatija NastasicHamza MendylOmar MascarellSebastian RudyWeston McKennieYevhen KonoplyankaBreel EmboloMark Uth22:00Benoit BastienTürk TelekomHenüz belli deilSporxSarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 273 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 103 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 71 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 405 gole engel olamadı.Sarı-kırmızılı takım, Schalke 04 müsabakasını kazanması durumunda Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i eleyerek kazandı.Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı.Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalyan ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova ekibine yine çeyrek finalde boyun eğdi.Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla ''Avrupa Fatihi'' unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finaline adını yazdırdı ancak Romanya ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine bıraktı.Organizasyon adının UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrilmesinin ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde dörderli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti.Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı da galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Çarşamba günü Schalke 04'ü konuk edecek Galatasaray, Alman ekipleriyle Avrupa kupalarındaki 29. maçını oynayacak.Federal Almanya ve Doğu Almanya ekipleri dahil Alman kulüpleriyle daha önce Avrupa kupalarında 14 kez eşleşen sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 28 maçta 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Galatasaray, bu maçlarda rakip ağlara gönderdiği 31 gole karşılık, kalesinde 44 golü engelleyemedi.Sarı-kırmızılıların Alman ekipleriyle geride kalan 14 eşleşmesinin 10'u elemeli turlarda gerçekleşti. Elemeli turlarda Alman takımlarına karşı 10 eşleşmesinin 5'inde bir üst tura yükselen taraf olan Galatasaray, 5'inde ise turu rakiplerine kaptırdı.Tarihinde bir Alman takımıyla ilk kez 1964-65 sezonu Kupa Galipleri Kupası 1. turunda karşılaşan Galatasaray, Aufbau Magdeburg karşısında deplasmanda, evinde ve tarafsız sahada yaptığı 3 maçı da 1-1'lik sonuçlarla tamamlayıp, kura çekimi sonrası bir üst tura yükselen taraf oldu.Galatasaray, Avrupa kupalarında Alman rakiplerine karşı oynadığı iç saha maçlarında kötü bir grafik çizdi.Bir Alman takımına karşı son iç saha galibiyetini, 1992-1993 sezonu UEFA Kupası 2. turunda Eintracht Frankfurt'u 1-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılı takım, ardından taraftarı önünde çıktığı 7 maçta da galip gelemedi.Sarı-kırmızılı ekip, Alman rakiplerine karşı son 7 iç saha maçında 3 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı.Galatasaray, Alman rakiplerini bugüne kadar 13 kez kendi evinde ağırlarken, bu maçlarda 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet gördü. Sarı-kırmızılılar, yurt dışında oynadığı 15 maçta ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Çarşamba günü Almanya'nın Schalke 04 ekibini konuk edecek Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, rekorlarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.Sarı-kırmızılı takımda 8. sezonunu geçiren 32 yaşındaki kaleci, Schalke 04 maçında görev alması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren sarı-kırmızılı formayı en fazla giyen yabancı oyuncu rekorunu egale edecek.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 29 müsabakada kalesini koruyan Fernando Muslera, otuzar maçla bu alanda zirvede yer alan sarı-kırmızılıların eski oyuncularından Faryd Mondragon ve Gheorghe Popescu'nun rekoruna ortak olacak.Galatasaray'ın efsane oyuncularından Gheorghe Hagi de UEFA Şampiyorlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren 25 müsabakada görev almıştı.Fernando Muslera, Galatasaray'da en fazla maça çıkan yabancı oyuncu durumunda bulunuyor.Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda şu ana kadar 294 resmi müsabakada görev yaptı.Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Zoran Simovic 239 maçla bu alanda ikinci sırada yer alırken, Faryd Mondragon 238 karşılaşmayla üçüncü, Cevad Prekazi ise 235 müsabakayla dördüncü sırada bulunuyor.Fernando Muslera, Süper Lig'de de 241 karşılaşmayla bu alanda zirvede yer alıyor.