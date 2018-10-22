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Galatasaray-Schalke 04 maçına Fransız hakem

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Schalke 04 karşılaşmasının hakemi belli oldu.

Kaynak: AA
Galatasaray-Schalke 04 maçına Fransız hakem
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22 Ekim 2018 14:26
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü haftasında 24 Ekim Çarşamba günü sahasında Almanya temsilcisi Schalke 04 ile yapacağı maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakayı yönetecek Benoit Bastien'in yardımcılıklarını, Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak.

İlave yardımcı hakemlikleri Benoit Millot ve Jerome Miguelgorry'nin üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cyril Mugnier olacak.

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