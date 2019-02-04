MARCAO'NUN ALANYASPOR MAÇI RAKAMLARI

Mitroglou ve Luyindama takımı tanımamalarının da etkisiyle ilk maçlarında varlık gösteremezken Marcao'nun yükselişi sürüyor.Galatasaray'da 3. Maçına çıkan Brezilyalı stoper ortaya koyduğu futbolla teknik heyetin yüzünü güldürdü.Alanya maçının başarılı isimlerinden Marcao, karşılaşma sonrası öz eleştiri yapmayı da ihmal etmedi. Brezilyalı futbolcu, "Bu zamana kadar hep iyi oynayan bir takım vardı. Alanya karşısında bu zamana kadar oynadığımız şekilde oynadığımızı düşünmüyorum. Ama önümüzde çok zorlu maçlar var, artık onlara odaklanmamız gerekiyor" diye konuştu.95 kez topla buluşan ve bu alanda Galatasaray'ın lider olan Marcao, yüzde 87.5 ile 80 pas yaparken, bu pasların yüzde 80.8'ini ise rakip yarı sahada yaptı. Marcao, girdiği 12 mücadelenin 6'sını kazanırken, 4 hava topu mücadelesinin 1'ini alabildi.Brezilyalı oyuncu, 4 kez savunmada topu çıkarırken, 2 kez de pas arası yaparak tehlikeye mani oldu. Marcao, mücadelede 2 kez faul yaparken 1 sarı kart gördü.