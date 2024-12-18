Galatasaray savunmasında değişim!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-3'lük Trabzonspor galibiyeti nedeniyle mutlu olduğu kadar, ortaya çıkan savunma zafiyeti nedeniyle de endişeli görünüyor.
Trabzon karşısında da defansta iyi olmadıklarını belirten Aslan'ın hocası, "İlk yediğimiz golde çok komik bir şekilde bizim taç atışımızda iki orta sahamızın öne doğru gitmesi, hücum yaparken kalemizde geçiş golü yedik. Top bizdeyken 3'lü oynama istedik. Oyunun genelinde en iyi savunma performansımız yoktu. Daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. İlk defa da bir arada oynayan 4'lü vardı Bizim için zor bir gündü" ifadelerini kullandı.
KURGU DEĞİŞECEK
Trabzon karşısında savunma göbeğinde Abdülkerim Bardakcı-Kaan Ayhan ikilisine görev veren ve kenar beklerinde Elias Jelert ile Berkan Kutlu'yu oynatan Buruk, bir sonraki Kayseri deplasmanında ise stoperde Abdülkerim Bardakcı-Davinson Sanchez, sol bekte Ismail Jakobs, sağ bekte ise Kaan Ayhan'la başlamayı planlıyor. Hafta içindeki idmanlarda sakatlık durumuna göre Okan hoca kadroya son şeklini verecek.
Trabzon karşısında da defansta iyi olmadıklarını belirten Aslan'ın hocası, "İlk yediğimiz golde çok komik bir şekilde bizim taç atışımızda iki orta sahamızın öne doğru gitmesi, hücum yaparken kalemizde geçiş golü yedik. Top bizdeyken 3'lü oynama istedik. Oyunun genelinde en iyi savunma performansımız yoktu. Daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. İlk defa da bir arada oynayan 4'lü vardı Bizim için zor bir gündü" ifadelerini kullandı.
KURGU DEĞİŞECEK
Trabzon karşısında savunma göbeğinde Abdülkerim Bardakcı-Kaan Ayhan ikilisine görev veren ve kenar beklerinde Elias Jelert ile Berkan Kutlu'yu oynatan Buruk, bir sonraki Kayseri deplasmanında ise stoperde Abdülkerim Bardakcı-Davinson Sanchez, sol bekte Ismail Jakobs, sağ bekte ise Kaan Ayhan'la başlamayı planlıyor. Hafta içindeki idmanlarda sakatlık durumuna göre Okan hoca kadroya son şeklini verecek.