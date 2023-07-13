dahareketliliği devam ediyor. Son olarak Angelino'yu İstanbul'a getiren sarı-kırmızılı kulüp için Rusya'dan yeni bir isim gündeme geldi;...Rus basınından Championat'ta yer alan habere göre,'ın Dinamo Moskova forması giyen 21 yaşındakiSaba Sazonov ile ilgilendiği belirtildi.Konuyla ilgili Championat'a konuşan bir kaynak,dedi.Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Gürcü savunma oyuncusunun Dinamo Moskova ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.Kariyerine Zenit altyapısında başlayan Saba Sazonov, 2021 yazında Dinamo Moskova 2'ye transfer oldu ve 6 ay sonra as takıma yükseldi. 1.94 boyundaki Gürcü stoper Sazonov, profesyonel kariyerinde 90 maça çıktı.