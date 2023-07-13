Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Son olarak Angelino'yu İstanbul'a getiren sarı-kırmızılı kulüp için Rusya'dan yeni bir isim gündeme geldi; Saba Sazonov...
Rus basınından Championat'ta yer alan habere göre, Galatasaray'ın Dinamo Moskova forması giyen 21 yaşındaki stoper Saba Sazonov ile ilgilendiği belirtildi.
"GALATASARAY İLETİŞİM KURDU"
Konuyla ilgili Championat'a konuşan bir kaynak, "Türk kulübü henüz Dinamo ile temasa geçmedi ancak oyuncunun temsilcisiyle iletişim kurdu" dedi.
Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Gürcü savunma oyuncusunun Dinamo Moskova ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
SABA SAZONOV KİMDİR?
Kariyerine Zenit altyapısında başlayan Saba Sazonov, 2021 yazında Dinamo Moskova 2'ye transfer oldu ve 6 ay sonra as takıma yükseldi. 1.94 boyundaki Gürcü stoper Sazonov, profesyonel kariyerinde 90 maça çıktı.
Rus basınından Championat'ta yer alan habere göre, Galatasaray'ın Dinamo Moskova forması giyen 21 yaşındaki stoper Saba Sazonov ile ilgilendiği belirtildi.
"GALATASARAY İLETİŞİM KURDU"
Konuyla ilgili Championat'a konuşan bir kaynak, "Türk kulübü henüz Dinamo ile temasa geçmedi ancak oyuncunun temsilcisiyle iletişim kurdu" dedi.
Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Gürcü savunma oyuncusunun Dinamo Moskova ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
SABA SAZONOV KİMDİR?
Kariyerine Zenit altyapısında başlayan Saba Sazonov, 2021 yazında Dinamo Moskova 2'ye transfer oldu ve 6 ay sonra as takıma yükseldi. 1.94 boyundaki Gürcü stoper Sazonov, profesyonel kariyerinde 90 maça çıktı.