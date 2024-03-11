Galatasaray savunması göze geldi

Süper Lig'in en az gol yiyen Galatasaray'ın defansında, Kasımpaşa maçında da emanetçiler olacak. Sanchez ve Abdülkerim yetişmiyor. Kaan Ayhan ve Aurier de çok zor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray savunması göze geldi
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11 Mart 2024 11:46
Galatasaray, savunmasıyla parlıyor ancak bu bölgede şanssızlıklar devam ediyor. 29 maçta 17 gol yiyen ve Avrupa'nın da bu alanda en başarılı ekiplerinden biri olan Galatasaray'da dört isimden iyi haber gelmedi.

Rizespor sınavını kaçıran Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı'nın Kasımpaşa mücadelesinde de olmayacağı öğrenildi.

Sağlık heyetinin Kaan Ayhan ile Serge Aurier'e yönelik çalışmaları da devam ediyor. Ancak teknik heyet risk almak istemiyor. İki oyuncunun da tedavi ve güçlendirme periyodu bir hafta devam edecek. Bu dört oyuncunun milli takım arasında yüzde 100 hazır hale geleceği ve Okan Buruk'a teslim edileceği ifade edildi.

Kasımpaşa sınavında yine devşirme oyuncular savunma hattında görev yapacak. 

 
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