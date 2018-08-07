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Galatasaray savunması alarm veriyor

Süper Kupa'de Akhisarspor'a kaybederek hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da savunma krizi dikkat çekiyor.

Kaynak: Milliyet
Galatasaray savunması alarm veriyor
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07 Ağustos 2018 05:00
Süper Kupa'de Akhisarspor'a kaybederek hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da savunma krizi dikkat çekiyor.

Hazırlık maçlarının ardından ilk resmi maçını oynayan Aslan'da defansın halen oturmaması endişeleri artırıyor.

Defans hattında şu anda Jason Denayer başta olmak üzere transfer hedeflerinde başarı sağlayamayan sarı-kırmızılılar, kötü bir tablo ortaya koydu. 6 hazırlık maçı oynayan ligin son şampiyonu Cim Bom, kalesinde 8 gol gördü. Özellikle ciddi rakipler AEK ve PSV'den 3 gol, Valencia'dan da 2 gol yenmesi soru işaretleri bıraktı.

Son olarak Akhisarspor finalinde de yenen gol ve kalede görülen tehlikeli pozisyonlar kafaları daha da karıştırdı.

İstenmeyen adam ilan edilen Maicon ve formsuz Serdar Aziz eleştirilerin odağına oturdu. Hazırlık maçlarıyla beraber Süper Kupa da dahil 7 maça çıkan Aslan, kalesinde 9 gol gördü ve toplamda 4 yenilgi aldı.



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