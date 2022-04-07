Galatasaray savaşçı, Fenerbahçe bitirici

Galatasaray rakibine oranla ikili mücadelelerde daha iyi. Fenerbahçe ise Galatasaray'a göre daha üretici. Sarı-Kırmızılılar topa sahip olmada, ikili mücadelelerde ve hava toplarında Fenerbahçe'den üstün. Sarı Kanarya ise ezeli rakibine göre pozisyonları gole çevirme ile galibiyet yüzdesinde açık ara önde.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray savaşçı, Fenerbahçe bitirici
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07 Nisan 2022 10:10
Pazar günü Süper Lig'de Türkiye'de kalpler duracak, gözler Kadıköy'deki Fenerbahçe-Galatasaray düellosunda olacak. Biz de dev derbi öncesinde iki takımın artılarına ve eksilerine baktık. Çıkan sonuçta Fenerbahçe, ezeli rakibinden bir adım önde... Ev sahibi olarak taraftar avantajını elinde bulunduran Sarı-Lacivertliler, oynadığı maçlarda %51.6 galibiyet oranına sahip olurken, Sarı-Kırmızılılar'ın galibiyet oranı ise sadece %35.5. Galatasaray, maç başına 1.5 gol yerken, Fenerbahçe'de ise bu oran 1.1 olarak ortaya çıktı.

TOPLA OYNAYAN TARAF GALATASARAY

Sarı-Kırmızılılar, topa sahip olma, ikili mücadele ve hava toplarında rakibine göre üstün olan taraf. Cim-Bom, geride kalan maçlarda %55 oranında topa hakim olurken, Fenerbahçe'de bu oran %54... Galatasaraylı futbolcular şu ana kadar girdikleri ikili mücadelelerin %50.2'sini kazandı. Fenerbahçe'li futbolcular ezeli rakibin bu alanda gerisinde kalırken, girdikleri ikili mücadelelerin %49.6'sından başarıyla ayrıldılar. Aslan hava toplarının %51.1'ini kazanırken, rakibi Fenerbahçeli futbolcular ise hava mücadelelerinin %50.2'sinde başarı sağladı.

FENERBAHÇE DAHA İSABETLİ ŞUT ATIYOR

Fenerbahçe bu sezon oynanan maçların 7'sinde gole kalesini kapattı. Galatasaray ise 6 mücadelede bunu başarabildi. Galatasaraylı futbolcular, %57.5 oranında topu kaparken, Sarı-Lacivertliler'de bu oran %58.5... Fenerbahçe pas yüzdesinde de rakibine üstünlük sağladı. İsabetli pas oranı Fenerbahçe'nin %83.3, Galatasaray'ın %82.9... Galatasaray, bu sezon 163'ü isabetli olmak üzere 343 şut atarken, bunların sadece %12.2'sini golle sonuçlandırdı. Sarı Kanarya ise 337 şutun 166'sında çerçeveyi buldu ve %16'lık gole çevirme oranı yakaladı. Sarı-Lacivertli takım, 51.7 dakikada gol bulurken, Sarı-Kırmızılılar ise 66.4 dakikada bir gol atabiliyor.

GOLLER CEZA SAHASINDAN

GALATASARAY Süper Lig'de bu sezon attığı 42 golün, 34'ünü ceza sahası içinden kaydetti. Ceza sahası dışından ise sadece 8 gol atabildi. Fenerbahçe de bu sezon 54 defa ağları sarstı. Bunların 42'si ceza alanı içi, 12'si ise ceza alanı dışından. 

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