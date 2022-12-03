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Galatasaray, Sarıyer'i rahat geçti!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Sarıyer'i rahat geçti!
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03 Aralık 2022 20:28
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu

Sarıyer Belediyespor: Merve Tanıl, Chatchu-on, Su Zent, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı (Simay Kurt, Lila Şengün, Çağla Erdem, Aslı Tecimer, Merve Nezir)

Galatasaray HDI Sigorta: Vasilantonaki, Popovic, Bell, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Fatma Beyaz, Fulden Ural, Sude Hacımustafaoğlu, Eda Kafkas)

Setler: 23-25, 23-25, 25-17, 23-25

Süre: 118 dakika (29, 30, 29, 30)

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