Galatasaray, Sarıyer'e set vermedi!

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley C Grubu dördüncü maçında Galatasaray HDI Sigorta, Sarıyer'i 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Sarıyer'e set vermedi!
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22 Ekim 2022 19:21
Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley C Grubu dördüncü maçında Galatasaray HDI Sigorta, Sarıyer'i 3-0 mağlup etti.

PTT'nin gruptan çıkma şansı kalmadığı C Grubu mücadeleleri, yarın saat 13.00'teki Galatasaray HDI Sigorta-PTT ve saat 15.30'daki Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Arzu Uzatöz, Ferhat Büyükpamukçu

Sarıyer Belediyespor: Kongyot, Büşra Kılıçlı, Lila Şengün, Moksri, Su Zent, Drewniok, (Simay Kurt, Işıl Öz, Merve Nezir, Aslı Tecimer, Merve Tanıl, Çağla Erdem, Aleyna Vence, Begüm Hepkaptan)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Popovic, Bell, Anthi, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Karmen Aksoy)

Setler: 22-25, 27-29, 11-25

Süre: 83 dakika (27, 34, 22)

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