Galatasaray, Sarıyer'e set vermedi!

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley C Grubu dördüncü maçında Galatasaray HDI Sigorta, Sarıyer'i 3-0 mağlup etti.
PTT'nin gruptan çıkma şansı kalmadığı C Grubu mücadeleleri, yarın saat 13.00'teki Galatasaray HDI Sigorta-PTT ve saat 15.30'daki Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Arzu Uzatöz, Ferhat Büyükpamukçu
Sarıyer Belediyespor: Kongyot, Büşra Kılıçlı, Lila Şengün, Moksri, Su Zent, Drewniok, (Simay Kurt, Işıl Öz, Merve Nezir, Aslı Tecimer, Merve Tanıl, Çağla Erdem, Aleyna Vence, Begüm Hepkaptan)
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Popovic, Bell, Anthi, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Karmen Aksoy)
Setler: 22-25, 27-29, 11-25
Süre: 83 dakika (27, 34, 22)
PTT'nin gruptan çıkma şansı kalmadığı C Grubu mücadeleleri, yarın saat 13.00'teki Galatasaray HDI Sigorta-PTT ve saat 15.30'daki Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Arzu Uzatöz, Ferhat Büyükpamukçu
Sarıyer Belediyespor: Kongyot, Büşra Kılıçlı, Lila Şengün, Moksri, Su Zent, Drewniok, (Simay Kurt, Işıl Öz, Merve Nezir, Aslı Tecimer, Merve Tanıl, Çağla Erdem, Aleyna Vence, Begüm Hepkaptan)
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Popovic, Bell, Anthi, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Karmen Aksoy)
Setler: 22-25, 27-29, 11-25
Süre: 83 dakika (27, 34, 22)
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