Galatasaray, Sarıyer Belediye'yi rahat geçti!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 15. haftasında Sarıyer Belediye'yi 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Sarıyer Belediye'yi rahat geçti!
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14 Ocak 2024 18:16
Son güncelleme 14 Ocak 2024 19:10
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 15. haftasında Sarıyer Belediye'yi 3-0 yendi.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal

Sarıyer Belediyespor: Begüm Hepkaptan, Hristova, Çağla Erdem, Ceylan Arısan, Merve Tanıl, Merve Nezir (Simay Kurt, Işıl Öz, Aleyna Vence, Aslı Tecimer, Gizem Mısra Aşçı)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Eggleston, Emine Arıcı, Tashiro (Bihter Yarkın Dumanoğlu, Selen Ursavaş, Sude Hacımustafaoğlu, Shemanova)

Setler: 15-25, 17-25, 11-25

Süre: 65 dakika (21, 23, 21)

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