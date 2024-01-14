Galatasaray, Sarıyer Belediye'yi rahat geçti!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 15. haftasında Sarıyer Belediye'yi 3-0 yendi.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal
Sarıyer Belediyespor: Begüm Hepkaptan, Hristova, Çağla Erdem, Ceylan Arısan, Merve Tanıl, Merve Nezir (Simay Kurt, Işıl Öz, Aleyna Vence, Aslı Tecimer, Gizem Mısra Aşçı)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Eggleston, Emine Arıcı, Tashiro (Bihter Yarkın Dumanoğlu, Selen Ursavaş, Sude Hacımustafaoğlu, Shemanova)
Setler: 15-25, 17-25, 11-25
Süre: 65 dakika (21, 23, 21)
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal
Sarıyer Belediyespor: Begüm Hepkaptan, Hristova, Çağla Erdem, Ceylan Arısan, Merve Tanıl, Merve Nezir (Simay Kurt, Işıl Öz, Aleyna Vence, Aslı Tecimer, Gizem Mısra Aşçı)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Eggleston, Emine Arıcı, Tashiro (Bihter Yarkın Dumanoğlu, Selen Ursavaş, Sude Hacımustafaoğlu, Shemanova)
Setler: 15-25, 17-25, 11-25
Süre: 65 dakika (21, 23, 21)