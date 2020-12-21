Galatasaray, Saracchi'den vazgeçti

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Marcelo Saracchi'nin transferinden vazgeçildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Saracchi'den vazgeçti
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21 Aralık 2020 09:25
Geçmiş dönemde kiralık oyunculardan canı yanan Galatasaray'da bu sayı 2'ye indirilmişti.

Etebo ile devre arası yollarını ayırma kararı alan sarı-kırmızılılar, sezon sonu da Saracchi'ye veda edecek.

Leipzig, kiraladığı oyuncu için ocak ayında pazarlığa hazır olduğunu belirtse de Aslan, bonservis girişiminde bulunmayacak. Karagümrük maçında Ndao'nun golünde kademeye giremeyen Uruguaylı'ya, Terim kenardan ''Geç kaldın'' diye tepki göstermişti.



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