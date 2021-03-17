Leipzig'den 1 buçuk yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



Leipzig'in 5 milyon Euro'luk bonservis talebine olumsuz yanıt veren sarı-kırmızılı kulüp, sakatlık sorunları nedeniyle Saracchi ile devam etmeyecek. Yeni sezon için sol bek arayan Galatasaray rotasını İngiltere'ye çevirdi.



Crystal Palace ile sözleşmesini uzatmayan Van Aanholt ile temas kuran sarı-kırmızılıların gündemine bir isim daha geldi: Kostas Tsimikas.



TSİMİKAS'IN KİRALANMASI GÜNDEME GELDİ



Liverpool'un 13 milyon Euro bonservis ödeyerek Olympiakos'tan transfer ettiği Tsimikas istediği süreleri alamadı. Sadece 6 maçta toplam 225 dakika sahada kalabilen 24 yaşındaki Yunan sol bek, Galatasaray'ın radarına girdi. Liverpool ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Tsimikas'ın 2 sezonluğuna kiralanması söz konusu.



Robertson'un yedeği konumundaki Tsimikas'ın yeni takım arkadaşı Ozan Kabak'tan Galatasaray hakkında bilgi aldığı öğrenildi.1996 doğumlu sol bek, Yunanistan Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.



