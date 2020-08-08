Galatasaray, Samuel Kalu için teklifi ortaya çıktı

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Bordeaux'un kanat oyuncusu Samuel Kalu ile ilgili olarak önemli gelişmeler yaşandı.
Fransız basını, 22 yaşındaki Niyerjalı futbolcunun menajerinin Galatasaray'a görüştüğünü duyurdu. Galatasaray'ın Bordeaux ile 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Samuel Kalu'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi.
Almanya Ligi takımlarından Hoffenheim'ın da kadrosuna katmak istediği Samuel Kalu'nun tercihinin Galatasaray'dan yana olduğu vurgulandı.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ
Önümüzdeki hafta Samuel Kalu'nun transferinin netleşmesi beklenirken, Bordeaux'un Gent'ten 8,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Nijeryalı kanat için Galatasaray'ın 6 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptığının altı çizildi.
Öte yandan Henry Onyekuru'dan Galatasaray hakkında bilgiler alan Samuel Kalu'nun, bir an evvel transferinin netleşmesini beklediği belirtildi.
Geçen sezon Bordeaux'ta 20 lig maçına çıkan Samuel Kalu, 1360 dakika süre alırken; 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
KOVİD'E YAKALANDI
Bu arada Fransız basını, Samuel Kalu'nun Temuz ayının başında Bordeaux'ta koronavirüse yakalanan isimlerden biri olduğunu, Nijeryalı futbolcunun gördüğü tedavinin ardından iyileştiğini duyurdu.
Fransız basını, 22 yaşındaki Niyerjalı futbolcunun menajerinin Galatasaray'a görüştüğünü duyurdu. Galatasaray'ın Bordeaux ile 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Samuel Kalu'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi.
Almanya Ligi takımlarından Hoffenheim'ın da kadrosuna katmak istediği Samuel Kalu'nun tercihinin Galatasaray'dan yana olduğu vurgulandı.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ
Önümüzdeki hafta Samuel Kalu'nun transferinin netleşmesi beklenirken, Bordeaux'un Gent'ten 8,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Nijeryalı kanat için Galatasaray'ın 6 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptığının altı çizildi.
Öte yandan Henry Onyekuru'dan Galatasaray hakkında bilgiler alan Samuel Kalu'nun, bir an evvel transferinin netleşmesini beklediği belirtildi.
Geçen sezon Bordeaux'ta 20 lig maçına çıkan Samuel Kalu, 1360 dakika süre alırken; 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
KOVİD'E YAKALANDI
Bu arada Fransız basını, Samuel Kalu'nun Temuz ayının başında Bordeaux'ta koronavirüse yakalanan isimlerden biri olduğunu, Nijeryalı futbolcunun gördüğü tedavinin ardından iyileştiğini duyurdu.