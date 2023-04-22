Galatasaray şampiyonluk yolunda: %92

64 yıllık Süper Lig tarihinde 15 kez bitime 8 hafta kala liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, tam 14 kez şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. Sarı-Kırmızılılar sadece 1985-86 sezonunda Beşiktaş'a karşı hüsran yaşadı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray şampiyonluk yolunda: %92
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22 Nisan 2023 15:53
Süper Lig'de artık son 8 haftaya girerken zirvede müthiş yarış devam ediyor. Çok uzun süredir ligin zirvesinde yer alan Galatasaray 69 puanla liderlik koltuğunda otururken, Fenerbahçe 6 puan geriden takibini sürdürüyor.

Cimbom son 2 haftada tam 10 gol atarak rakiplerini yendi ve tüm dikkatleri üzerine çekti.

HERKES AYNI SORUYU SORUYOR

Kanarya ise Ankaragücü ve Başakşehir karşısında mucizevi geri dönüşlere imza atarak yarışa tutundu.

Tüm Türkiye sezon sonunda bu müthiş yarıştan kimin galip ayrılacağını soruyor.

Galatasaray lig tarihinde 15 kez, bitime 8 hafta kala zirvede yer aldı.

Ve Sarı-Kırmızılılar bu sezonların 14'ünde, yani yüzde 92'sinde şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Cimbom yalnızca 1985-86 sezonunda son 8 haftaya lider girmesine rağmen şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırmıştı.

SON OLARAK 2013'TE BAŞARDI

Galatasaray son olarak 2012-13 sezonunda 27. haftaya Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider olarak başlamış ve ardından şampiyonluk kupasını havaya kaldırmıştı.

Aslan bu sezonun dışında 2011-12, 2001-02, 1999-2000, 1998-99, 1996- 97, 1993-94, 1972-73, 1971-72, 1970- 71, 1968-69, 1962-63 ve 1961-62 sezonlarında benzer senaryoları yaşayarak şampiyon olmuştu. Tarihin tekerrür edip etmeyeceği merakla bekleniyor. 

 
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