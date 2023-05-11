Galatasaray, şampiyonluk için hesap yapıyor

Galatasaray, son olarak 23. şampiyonluk yolunda Başakşehir'i devirerek, kritik bir virajı da başarıyla döndü.Galatasaray; İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü karşılaşmalarının tamamından 3'er puanla ayrılırsa, son hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine şampiyon çıkacak.Bu doğrultuda puanını 82 yapacak olan Okan Buruk'un öğrencileri, son hafta hükmen kazanılan 3 puanla 85 puana ulaşacak.Fenerbahçe kalan 5 mücadelesinin tamamını kazansa bile bu puanlar Kanarya'ya yetmeyecek. Sarı-Lacivertliler, 5'te 5 yaparsa ancak 83 puana ulaşabilecek. Bu sonuçlara göre Galatasaray, şampiyonluğunu ilan edecek.