Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üç maçtır gol atamıyor. Bu, sarı kırmızılıların bu turnuvada Ekim 1997'den bu yana (4 maç) en uzun süren gol atamadığı serisi...Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda kalesini 25 maçtır gole kapatamayan Galatasaray, turnuva tarihinin en uzun üçüncü serisine sahip.Bu alanda Celtic (30) maç ile zirvede...Galatasaray, çıktığı son 5 resmi maçında galibiyet alamadı.Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Spor Toto Süper Lig'de 3, UEFA Şamiyonlar Ligi'nde ise 2 müsabakayı kazanamadı.Ligde Bursaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup oldu. Fatih Terim'in öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Schalke 04 ile İstanbul'da yaptığı maçtan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, son olarak Schalke 04'e 2-0 mağlup oldu.Bu maçlarda rakip filelere 3 gol gönderen Galatasaray, kalesindeki 7 gole engel olamadı.