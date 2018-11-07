  •  
    Ligue 1'i resmen salladı, G.Saray'ın aşkı alevlendi
  •  
    Loris Karius'a ince ayar; "Hallet hemen, YETER"
  •  
    İşte Beşiktaş'ın yeni gol umudu: "Büyük fırsat"
  •  
    "Moskova'da G.Saray'ı yenmek ve UEFA için..."
  •  
    Şampiyonlar Ligi'nin sonrası derbi için itiraf

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi yıkımı! 25 maçtır...

Temsilcimiz Galatasaray, Schalke'ye deplasmanda 2-0 yenildiği maç sonrasında olumsuz anlamda Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

Kaynak: Fotomaç
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi yıkımı! 25 maçtır...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Kasım 2018 11:53
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üç maçtır gol atamıyor. Bu, sarı kırmızılıların bu turnuvada Ekim 1997'den bu yana (4 maç) en uzun süren gol atamadığı serisi...

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda kalesini 25 maçtır gole kapatamayan Galatasaray, turnuva tarihinin en uzun üçüncü serisine sahip.

Bu alanda Celtic (30) maç ile zirvede...

Son 5 resmi maçını kazanamadı

Galatasaray, çıktığı son 5 resmi maçında galibiyet alamadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Spor Toto Süper Lig'de 3, UEFA Şamiyonlar Ligi'nde ise 2 müsabakayı kazanamadı.

Ligde Bursaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup oldu. Fatih Terim'in öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Schalke 04 ile İstanbul'da yaptığı maçtan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, son olarak Schalke 04'e 2-0 mağlup oldu.

Bu maçlarda rakip filelere 3 gol gönderen Galatasaray, kalesindeki 7 gole engel olamadı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için