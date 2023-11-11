Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu: En iyi 3. takım

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde müthiş bir hücum takımına dönüştü. Sarı-kırmızılı ekibin özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki grafiği dikkat çekiyor.
DEVLER LİGİ'NDE ÜÇÜNCÜ
Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonu olan Devler Ligi'nin en çok net pozisyon yakalayan üçüncü takımı konumunda. İlk sırada 24 pozisyonla Manchester City yer alıyor. 2. basamakta 18 net pozisyonla Bayern Münih var. Galatasaray 16 net gol pozisyonuyla 3. sırada.
GRUPTA İKİ MAÇI KALDI
Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4. maçların ardından 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Galatasaray, gruptaki bir sonraki maçını evinde Manchester United'a karşı oynarken, son hafta Kopenhag deplasmanına gidecek.
İşte gruptaki puan durumu;
1) Bayern Münih (12)
2) Kopenhag (4)
3) Galatasaray (4)
4) Manchester United (3)
DEVLER LİGİ'NDE ÜÇÜNCÜ
Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonu olan Devler Ligi'nin en çok net pozisyon yakalayan üçüncü takımı konumunda. İlk sırada 24 pozisyonla Manchester City yer alıyor. 2. basamakta 18 net pozisyonla Bayern Münih var. Galatasaray 16 net gol pozisyonuyla 3. sırada.
GRUPTA İKİ MAÇI KALDI
Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4. maçların ardından 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Galatasaray, gruptaki bir sonraki maçını evinde Manchester United'a karşı oynarken, son hafta Kopenhag deplasmanına gidecek.
İşte gruptaki puan durumu;
1) Bayern Münih (12)
2) Kopenhag (4)
3) Galatasaray (4)
4) Manchester United (3)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU