Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu peşinde!

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için sahaya çıkacak.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu peşinde!
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20 Ocak 2025 12:39
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi play-in etabı üçüncü ve son maçında salı günü Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball takımını konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, play-in etabındaki ilk maçında konuk ettiği Fransız temsilcisini 84-63 mağlup etmiş ve seride 1-0 öne geçmişti. Galatasaray, ikinci karşılaşmada ise rakibine deplasmanda 90-79 kaybetmiş ve seride durum 1-1'e gelmişti.

Serinin üçüncü ve son maçında Saint-Quentin Basket-Ball ağırlayacak sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde kazanarak turu geçmek istiyor.

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