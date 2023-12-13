Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde istediğini alamıyor

Kopenhag'a yenilerek gruptan çıkamayan Galatasaray, son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı ortaya koyamadı.
"Devler Ligi"nde çıktığı son 32 maçın sadece 3'ünden galip gelen sarı-kırmızılı takım, 9 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı.
"Cimbom" Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 122 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 29'unu kazanırken, 31 beraberlik ve 62 yenilgi gördü.
"Devler Ligi"nde çıktığı son 32 maçın sadece 3'ünden galip gelen sarı-kırmızılı takım, 9 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı.
"Cimbom" Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 122 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 29'unu kazanırken, 31 beraberlik ve 62 yenilgi gördü.
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