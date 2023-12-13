Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde istediğini alamıyor

Galatasaray, son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamadı. Sarı-kırmızılılar, "Devler Ligi"nde çıktığı son 32 maçın sadece 3'ünden galip geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde istediğini alamıyor
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13 Aralık 2023 02:33
Kopenhag'a yenilerek gruptan çıkamayan Galatasaray, son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı ortaya koyamadı.

"Devler Ligi"nde çıktığı son 32 maçın sadece 3'ünden galip gelen sarı-kırmızılı takım, 9 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı.

"Cimbom" Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 122 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 29'unu kazanırken, 31 beraberlik ve 62 yenilgi gördü.

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