Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubunu ikinci sırada bitirdi

Basketbol Şampiyonlar Ligi gruplarının 6. ve son haftasında, D Grubu'nda Galatasaray Erkek Takımı, deplasmanda Almanya'nın Rasta Vechta takımını 74-64 yendi.
Rasta Dome Vechta'da oynanan müsabakaya etkili başlayan sarı-kırmızılılar, ilk çeyreğini 20-9 üstün geçtiği karşılaşmada soyunma odasına 36-27 önde gitti. Final periyoduna 51-44 üstün giren Galatasaray, parkeden 74-64 galip ayrıldı.
Son maçlar öncesinde play-in oynamayı garantileyen sarı-kırmızılılar, bu sonuçla grubunu 2. sırada tamamladı.
Rasta Dome Vechta'da oynanan müsabakaya etkili başlayan sarı-kırmızılılar, ilk çeyreğini 20-9 üstün geçtiği karşılaşmada soyunma odasına 36-27 önde gitti. Final periyoduna 51-44 üstün giren Galatasaray, parkeden 74-64 galip ayrıldı.
Son maçlar öncesinde play-in oynamayı garantileyen sarı-kırmızılılar, bu sonuçla grubunu 2. sırada tamamladı.