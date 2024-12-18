Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubunu ikinci sırada bitirdi

Basketbol Şampiyonlar Ligi gruplarının 6. ve son haftasında, D Grubu'nda Galatasaray Erkek Takımı, deplasmanda Almanya'nın Rasta Vechta takımını 74-64 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubunu ikinci sırada bitirdi
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18 Aralık 2024 00:42
Basketbol Şampiyonlar Ligi gruplarının 6. ve son haftasında, D Grubu'nda Galatasaray Erkek Takımı, deplasmanda Almanya'nın Rasta Vechta takımını 74-64 yendi.

Rasta Dome Vechta'da oynanan müsabakaya etkili başlayan sarı-kırmızılılar, ilk çeyreğini 20-9 üstün geçtiği karşılaşmada soyunma odasına 36-27 önde gitti. Final periyoduna 51-44 üstün giren Galatasaray, parkeden 74-64 galip ayrıldı.

Son maçlar öncesinde play-in oynamayı garantileyen sarı-kırmızılılar, bu sonuçla grubunu 2. sırada tamamladı.

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