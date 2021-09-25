Galatasaray, 'şampiyonlar'ı konuk edecek

Galatasaray, Avrupa şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı'nı misafir edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, 'şampiyonlar'ı konuk edecek
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25 Eylül 2021 15:31
Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Göztepe ile yapacakları maçta, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek.

Kulüpten alınan bilgiye göre, yarın Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maç öncesi sahaya çıkacak ay-yıldızlı ekip, sarı-kırmızılı taraftarları selamlayacak.

2017'nin ardından bu sene de Avrupa şampiyonluğunu kazanan millilere plaket takdim edilecek.


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