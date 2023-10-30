Galatasaray, "şampiyon" kadroya dönüyor

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kadroda değişime gidip geçen sezonki isimleri kullanma kararı aldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, 'şampiyon' kadroya dönüyor
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30 Ekim 2023 08:40
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk fabrika ayarlarına dönüyor. Cim-Bom'a Rize'de 3 puanı getiren golü atan Oliveira'ya ilk 11 yolu gözüktü. Bu sezon kulübeye mahkum kalan ve son haftalarda süre dahi alamayan Portekizli futbolcu, Rize'de verilen şansı iyi kullandı. 31 yaşındaki Oliveira, 8 numarada yaşanan sorun nedeniyle tekrar göze girdi.

OLIVEIRA FORMAYI KAPTI

Ndombele'nin bir türlü istenen düzeye gelmemesi ve Kerem Demirbay ile Kaan Ayhan'ın ise 8 numarada istenen katkıyı verememesi nedeniyle Okan Buruk yeniden Oliveira'ya döndü. Sezona kötü başlayan tecrübeli futbolcu, bundan sonra 11'deki yerini alacak. Okan Buruk geçen sezonki gibi orta alanda Torreira-Oliveira ikilisine dönecek.

KAZIMCAN VEYA ABDÜLKERİM!

Orta alanda iki yabancıya dönülmesiyle beraber yerli denkleminde yaşanacak sorun da bek tercihiyle aşılacak. Angelino'dan memnun olmayan Okan Buruk, Kazımcan veya bazı maçlarda Abdülkerim Bardakçı'yı sol beke çekerek problemi çözecek.



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