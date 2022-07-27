Galatasaray Salernitana maçı canlı izle (Smart Spor maç link)

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27 Temmuz 2022 19:55
Galatasaray Salernitana maçı canlı izle (Smart Spor maç link)
Galatasaray Salernitana maçı canlı izle linki! Galatasaray ile Salernitana karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Exxen'e abone olmalısınız. Bu maçın tek adresi Smart Spor'dur ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
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Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün İtalya'nın Salernitana takımıyla hazırlık maçı yapacak.

Galatasaray: Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, Kazımcan, Barış Alper, Cicaldau, Taylan, Emre Kılınç, Oğulcan, Seferovic.

Salernitana: Sepe, Motoc, Lovato, Pirola, Kechrida, Coulibaly L., Bohinen, Cavion, Bradaric, Ribery, Botheim. All. Davide Nicola



Innsbruck'taki Tivoli Stadı'nda oynanancak mücadele saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma Smart Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray son olarak Kasımpaşa ile Nef Stadyumu'nda oynamış ve mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

Sarı kırmızılılar Avusturya'daki son hazırlık karşılaşmasını 31 Temmuz Pazar günü saat 19:00'da İtalya temsilcisi ACF Fiorentina ile yapacak.

Galatasaray'da özel işleri sebebiyle kafileyle Avusturya'ya gidemeyen Christian Luyindama bugün kampa katılacak.

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