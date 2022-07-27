Galatasaray Salernitana Kiev CANLI İZLE, GS maçı izle

GALATASARAY SALERNITANA MAÇI CANLI, TIKLAYIN

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün İtalya'nın Salernitana takımıyla hazırlık maçı yapacak.

Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, Kazımcan, Barış Alper, Cicaldau, Taylan, Emre Kılınç, Oğulcan, Seferovic.

Sepe, Motoc, Lovato, Pirola, Kechrida, Coulibaly L., Bohinen, Cavion, Bradaric, Ribery, Botheim. All. Davide Nicola

Innsbruck'taki Tivoli Stadı'nda oynanancak mücadele saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma Smart Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray son olarak Kasımpaşa ile Nef Stadyumu'nda oynamış ve mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

Sarı kırmızılılar Avusturya'daki son hazırlık karşılaşmasını 31 Temmuz Pazar günü saat 19:00'da İtalya temsilcisi ACF Fiorentina ile yapacak.

Galatasaray'da özel işleri sebebiyle kafileyle Avusturya'ya gidemeyen Christian Luyindama bugün kampa katılacak.