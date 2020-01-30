Galatasaray, 'sakat' Zaza'yı istemiş!

Galatasaray have contacted again Torino for Zaza to be signed on loan with option to buy



— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 30, 2020

MART SONUNDA SAHALARA DÖNÜYOR

EDİTÖRÜN NOTU;

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Torino'da forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılmak isteyen İtalyan forvet Zaza'nın kiralık transferi için görüşmelere başladı.Torino ile sözleşmesi 2023 Haziran ayında sona erecek olan Zaza'yı satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edilen Galatasaray'ın, İtalyan temsilcisi ile de görüşmelerde bulunduğu ifade edildiDün akşam (29 Ocak) saatlerinde Villarreal ile görüşen ancak Dortmund'un Villarreal'in Alcacer için yaptığı teklifi kabul etmesinden sonra İspanyol temsilcisinin hedefinden çıkan Zaza şu anda "açık hedef" konumunda...Torino'dan ayrılmak isteyen ancak gidebileceği bir kulüp bulamayan Zaza ile Spal da yakından ilgileniyor ancak İtalyan futbolcunun sağlık durumu şu an için transferin önünü tıkıyor.ncak Zaza'nın sahalardan ne kadar daha uzak kalacağının tam olarak öngörülememesi Spal yönetimini arada bıraktı.Torino ile son olarak 5 Ocak'ta Roma karşısına çıkan Zaza, sakatlık sürecini atlatarak Mart'ın son haftasında sahalara dönmesi planlanıyor. Transfer ve sakatlık süreci hakkında açıklamalarda bulunan Zaza, "Ş