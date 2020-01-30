Galatasaray, 'sakat' Zaza'yı istemiş!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Torino'da forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılmak isteyen İtalyan forvet Zaza'nın kiralık transferi için görüşmelere başladı.
Torino ile sözleşmesi 2023 Haziran ayında sona erecek olan Zaza'yı satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edilen Galatasaray'ın, İtalyan temsilcisi ile de görüşmelerde bulunduğu ifade edildi
Torino'dan ayrılmak isteyen ancak gidebileceği bir kulüp bulamayan Zaza ile Spal da yakından ilgileniyor ancak İtalyan futbolcunun sağlık durumu şu an için transferin önünü tıkıyor. Andrea Petagna'yı Napoli'ye satan Spal, futbolcunun sezon sonunda Napoli'ya gidecek olmasına rağmen şimdiden bir pivot transferi yapmak istiyor ancak Zaza'nın sahalardan ne kadar daha uzak kalacağının tam olarak öngörülememesi Spal yönetimini arada bıraktı.
MART SONUNDA SAHALARA DÖNÜYOR
Torino ile son olarak 5 Ocak'ta Roma karşısına çıkan Zaza, sakatlık sürecini atlatarak Mart'ın son haftasında sahalara dönmesi planlanıyor. Transfer ve sakatlık süreci hakkında açıklamalarda bulunan Zaza, "Şu anda tedavi sürecindeyim ve eskisinden çok daha iyi bir şekilde sahalara dönmek için çaba sarfediyor. Transferim sürecimle menajerim ilgileniyor ancak Torino'dan ayrılmak gibi bir şartım yok, her şey kısa süre içerisinde belli olacak" dedi.
EDİTÖRÜN NOTU; Sezonun ikinci yarısına Andone ile devam etme kararı alan ve Diagne'nin transferini de veto eden Fatih Terim, forvet transferinden daha ziyade öncelikli olarak stoper transferi istiyor. Falcao, Andone ve pozisyonel alternatif olarak da Adem Büyük ve Onyekuru'nun olduğu Galatasaray'da Mart'ın son haftasında sahalara dönecek olan Zaza'yı transfer etme düşüncesinin şu anda oldukça uzak olduğunu söylemek zor değil.
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Torino ile sözleşmesi 2023 Haziran ayında sona erecek olan Zaza'yı satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edilen Galatasaray'ın, İtalyan temsilcisi ile de görüşmelerde bulunduğu ifade edildi
Dün akşam (29 Ocak) saatlerinde Villarreal ile görüşen ancak Dortmund'un Villarreal'in Alcacer için yaptığı teklifi kabul etmesinden sonra İspanyol temsilcisinin hedefinden çıkan Zaza şu anda "açık hedef" konumunda...
Galatasaray have contacted again Torino for Zaza to be signed on loan with option to buy
— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 30, 2020
Torino'dan ayrılmak isteyen ancak gidebileceği bir kulüp bulamayan Zaza ile Spal da yakından ilgileniyor ancak İtalyan futbolcunun sağlık durumu şu an için transferin önünü tıkıyor. Andrea Petagna'yı Napoli'ye satan Spal, futbolcunun sezon sonunda Napoli'ya gidecek olmasına rağmen şimdiden bir pivot transferi yapmak istiyor ancak Zaza'nın sahalardan ne kadar daha uzak kalacağının tam olarak öngörülememesi Spal yönetimini arada bıraktı.
MART SONUNDA SAHALARA DÖNÜYOR
Torino ile son olarak 5 Ocak'ta Roma karşısına çıkan Zaza, sakatlık sürecini atlatarak Mart'ın son haftasında sahalara dönmesi planlanıyor. Transfer ve sakatlık süreci hakkında açıklamalarda bulunan Zaza, "Şu anda tedavi sürecindeyim ve eskisinden çok daha iyi bir şekilde sahalara dönmek için çaba sarfediyor. Transferim sürecimle menajerim ilgileniyor ancak Torino'dan ayrılmak gibi bir şartım yok, her şey kısa süre içerisinde belli olacak" dedi.
EDİTÖRÜN NOTU; Sezonun ikinci yarısına Andone ile devam etme kararı alan ve Diagne'nin transferini de veto eden Fatih Terim, forvet transferinden daha ziyade öncelikli olarak stoper transferi istiyor. Falcao, Andone ve pozisyonel alternatif olarak da Adem Büyük ve Onyekuru'nun olduğu Galatasaray'da Mart'ın son haftasında sahalara dönecek olan Zaza'yı transfer etme düşüncesinin şu anda oldukça uzak olduğunu söylemek zor değil.
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