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Galatasaray, Sakaryaspor'u ilk yarıda geçti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında deplasmanda Sakaryaspor'u ilk yarıda attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray, Sakaryaspor'u ilk yarıda geçti
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25 Temmuz 2018 21:01
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Sakarya Atatürk Stadı'nda Sakaryaspor ile karşılaştı. Galatasaray, ilk yarıda bulduğu gollerle Sakaryaspor'u 3-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın gollerini 5. dakikada Muğdat Çelik, 21. dakikada Younes Belhanda ve 42. dakikada Sinan Gümüş'ten geldi. Yeni transferlerden Muğdat Çelik, Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor'da taraftarlar, maça yoğun ilgi gösterirken Galatasaray maçı dolu tribünler önünde oynandı.

TUNUS'A YOLCULUK

Galatasaray'ın hazırlık programı kapsamında bir sonraki rakibi Tunus Ligue 1 takımlarından Club Africian olacak. Ülkesini CAF Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Club Africian'ın iç saha maçlarını oynadığı 60.000 kişi kapasiteli Rades Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleşecek. Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Sarı kırmızılı ekip, bir sonraki maçını ise 1 Ağustos tarihinde Yunanistan'da AEK ile oynayacak.

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