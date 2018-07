Galatasaray Sakaryaspor maçı CANLI İZLE şifresiz, (GS TV İZLE)

GALATASARAY SAKARYASPOR CANLI İZLE

Abdurrahim Albayrak: ''5 milyon euro ödeyemeyiz''

Galatasaray'dan Sinan Gümüş'e "Altın" sözleşme

Emre Akbaba, Galatasaray'a doğru

Abdurrahim Albayrak transfer için gidiyor

Galatasaray, Sakaryaspor ile karşılaşıyor

Milan'dan Galatasaray'a Andre Silva teklifi!

Gomis'ten yeni zam talebi! 4.5 milyon...

Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında Sakaryaspor ile Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Son şampiyon, lige sayılı günler kala alacağı galibiyetle moral bulmak istiyor.Galatasaray'ın peşinde olduğu Emre Akbaba için Abdurrahim Albayrak'tan bir açıklama geldi.Stoke City'nin Ndiaye'yi bırakmaya niyeti olmaması yüzünden Galatasaray bir kez daha Emre Akbaba'ya yöneldi ve Alanyaspor'un kapısını çaldı.Milli yıldızın sezon sonunda bitecek anlaşmasını işaret eden Abdurrahim Albayrak, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu arayarak indirim talep etti.Emre'nin bir yıllık sözleşmesi kaldığını ifade eden Albayrak, "Şu aşamada 5 milyon Euro ödememiz mümkün değil. Anlayış bekliyoruz. Emre de Galatasaray'ı dedi. Emre'nin de Galatasaray'da oynamayı çok istediğini belirten Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak'ın, Hasan Çavuşoğlu'na oyuncu ve para teklif ettiği öğrenildi.Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Mesut Bakkal da Emre Akbaba transferi hakkında açıklamalarda bulundu.Emre Akbaba hakkındaki düşünceleri sorulan Bakkal, "Biz kulüp olarak ve sonrasında ben zaten izin verdim. Emre Akbaba Türkiye'de önemli bir oyuncu, bize de çok büyük faydaları oldu ama gitmesine, kulüp ve ben karşı değildik. Her iki taraf için de inşallah hayırlı olur. Hem Emre hem de bizim için hayırlı olur." dedi.Galatasaray'da geçtiğimiz sezon attığı gollerle teknik direktör Fatih Terim'in ve sarı-kırmızılıların gözdesi olan Sinan Gümüş için yeni kontrat yolda.Sinan Gümüş ile Galatasaray arasında görüşmeler başlıyor.Sarı-Kırmızılı yönetim, eski kurdan yıllık 650 bin Euro garanti paraya oynayan 24 yaşındaki forvetle, sezon içinde yeni mukavele imzalamak istiyor.Kontratı sezon sonunda bitecek olan ve çok sayıda talibi bulunan genç oyuncu, transfer döneminin sona ermesiyle ortaya çıkacak maaş tablosuna göre bir teklif alacak.Şimdilik düşünülen rakam 1.5-2 milyon Euro arasında. Sinan da imzaya hazır olduğunu yönetime bildirdi.Galatasaray'da Emre Akbaba gelişmesi! 25 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşan Galatasaray, Alanyaspor'un inadını kırmaya çalışıyor Sarı-Kırmızılılar, Akdeniz ekibini ikna ettiği an Emre Akbaba'ya imzayı attıracak. Transfer ay sonuna kadar netleşecek.Emre Akbaba adım adım Galataaray'a geliyor. Alanyaspor'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan ve G.Saray'ın yanı sıra Beşiktaş ile F.Bahçe'nin de radarında bulunan 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Fatih Terim'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.İmparator'un Emre'ye 'Seni takımımda görmek istiyorum' dediği ve tecrübeli futbolcunun da Terim'e "Hocam sizinle çalışmak benim için şeref. Ben gelirim ancak kulübümü ikna edin" ifadesini kullandığı belirtildi.Tecrübeli futbolcuyla söz kesen Galatasaray cephesi şimdi Alanyaspor Yönetimi ile pazarlık halinde Akdeniz ekibinin inadını kırmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, masaya birkaç formül getirdi. Emre'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve oyuncu ocak ayında başka takımla anlaşabilecek. Bu durumu koz olarak kullanan Galatasaray yönetimi, işi 2 milyon euroya bitirmeyi çalışıyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar, bu rakamda anlaşılamazsa takas formülünü devreye sokacak.Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in bu sezon kadroda düşünmediği Tolga Ciğerci, Lionel Carole, Tarık Çamdal ve Ahmet Çalık'tan ikisini takasta kullanıp bonservisten düştürecek. Veya bir diğer seçenek ise aynı Beşiktaş'ın Lens, PSG'nin de Mbappe transferinde yaptığı gibi oyuncuyu kiralayacak ve mecburi bonservis bedeliyle sezon sonunda tamamen kadrosuna katacak. İki kulüp arasındaki görüşmelerin ay sonuna kadar netleşmesi ve Emre'nin G.Saray'a gelmesi bekleniyor.Hazırlık maçlarındaki savunma hataları Galatasaray'ı harekete geçirdi. Aslan, stoper Miranda için son kez İtalyan kulübüyle masaya oturmaya hazırlanıyor.Serdar Aziz'in sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarında Maicon, Ahmet Çalık ve Donk'u stoperde oynatan ama memnun kalmayan teknik direktör Fatih Terim'in yönetimden Jason Denayer dışında acilen kaliteli bir stoper alınmasını istediği öğrenildi.Sarı-Kırmızılılar'ın listesinin başında İtalya'nın İnter takımında oynayan Miranda var. 33 yaşındaki Miranda için Cim-Bom kiralama teklifinde bulunmuş ancak "Olmaz, satılık" cevabını almıştı.Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, Fatih Terim'in bu isteği üzerine hafta sonunda İtalya'ya çıkarma yapıp İnter yöneticilerine bir kez daha satın alma opsiyonu ile kiralama teklifinde bulunacağı, olumlu cevap alırsa Brezilyalı savunma oyuncusuyla masaya oturacağı öğrenildi.1.86 metre boyundaki Miranda olmadığı takdirde Galatasaray listedeki diğer adaylar Monacolu Kamil Glik ve Chelseali Kurt Zouma için girişimde bulunacak.Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Sakaryaspor ile karşılaşıyor.2018-2019 sezonu hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, sezon öncesi çalışmaları kapsamındaki dördüncü hazırlık maçında Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek. Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.Galatasaray ile Sakaryaspor arasındaki karşılaşma GS TV ve Galatasaray'ın resmi Youtube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.Galatasaray yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında İsviçre temsilcisi FC Wil'i Eren Derdiyok'un golüyle 1-0 mağlup ederken Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a 3-1 ve İspanya temsilcisi Valencia'ya 2-1 mağlup oldu. PSV maçında Galatasaray'ın tek golü Martin Linnes'ten, Valencia mücadelesinde ise yeni transfer Henry Onyekuru'dan geldi.Galatasaray, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan ve Engin Korukır yönetimindeki Sakaryaspor ile tarihinde 27 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda rakibine galibiyet sayılarında 19-3'lük üstünlük sağladı. Sakaryaspor'un tüm galibiyetleri kendi sahasında geldi. İki takım arasında oynanan 5 maç berabere biterken Sakarya'da oynanan karşılaşmalarda Galatasaray 9 galibiyet elde etti.İki takım en son 28 Nisan 2008 yılında karşı karşıya gelmiş ve Galatasaray, Sakarya Atatürk Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmadan Mehmet Güven ve Ümit Karan'ın (2) golleriyle 3-0 galip ayrılmıştı.Galatasaray'ın hazırlık programı kapsamında bir sonraki rakibi Tunus Ligue 1 takımlarından Club Africian olacak. Ülkesini CAF Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Club Africian'ın iç saha maçlarını oynadığı 60.000 kişi kapasiteli Rades Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleşecek. Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.Andre Silva'nın bir yıl başka bir takımda tecrübe kazanmasını isteyen Milan, Galatasaray'a "Size verelim" önerisinde bulundu.Portekizli Andre Silva'yı, Galatasaray'a kulübü Milan'ın önerdiği öğrenildi. UEFA'nın getirmiş olduğu transfer kısıtı nedeniyle kiralık oyunculara yönelen Galatasaray'ın genç golcüyü istediği İtalyan basınında gündeme gelmişti.Milan Kulübü Sportif Direktörü Mirabelli de, yaptığı açıklamada Andre Silva için Galatasaray'ın devrede olduğunu belirtmişti. Bu olayın perde arkası da ortaya çıktı. Buna göre, 22 yaşındaki golcünün sık forma şansı bulup, tecrübe kazanması için kiraya verme kararı alan Milan, Andre Silva'yı Galatasaray'a teklif etti.Son dönemde iki kulüp arasında başkanlar bazındaki yakınlık başta olmak üzere G. Saray'ın Şampiyonlar Liginde mücadele edecek olması ve sarı kırmızılıları eski teknik direktörü Fatih Terim gibi tecrübeli bir ismin çalıştırmasının etkisiyle Milan, Cimbom'a bu öneriyi yaptı. Milan, 1 sezonluk kiraya vermeyi düşündüğü Andre Silva'nın bu aşamada Galatasaray'da oynamasını en uygun seçenek olarak gördü. Sarı kırmızılı yönetim de, kadroya forvet takviyesi ve 3 kulvarda başarı için santrfor transferi isteyen Fatih Terim'e, Andre Silva'nın ismini iletti.Rekabeti artırıp katkı sağlayacak olan golcü takviyesi isteyen Terim ise Andre Silva teklifine, "Olabilir ancak, acele etmeyip doğru karar verelim" karşılığını verdi. Şimdi, Milan'ın kiralık olarak başka bir kulübe vereceği Andre Silva için Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in kararını beklemeye başladı. Terim, 22 yaşındaki Portekizli golcüyü onaylarsa; Galatasaray Andre Silva'yı kiralayacak. Sarı kırmızılılar, bu takdirde İtalyan ekibine herhangi bir kiralama bedeli ödemeyip Andre Silva'yı 1 yıllık maliyetini karşılamak şartı ile kadrosuna katacak.Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, yıllık ücretinin net 4.5 milyon euroya çıkarılmasını istedi.Galatasaray ile Bafetimbi Gomis arasındaki ipler iyice gerildi. Sezon biter bitmez mevcut sözleşmesine zam isteyen ancak talebi kabul edilmeyince İsviçre kampında bu yüzden mutsuz görünen Fransız forvetin, 2 sene için sarı-kırmızılılardan net 9 milyon euro istediği belirlendi.Geçen sezon elde edilen şampiyonlukta attığı 29 golle önemli payı olan 33 yaşındaki golcü futbolcunun 3 milyon 350 bin euroluk net ücretinin 4.5 milyon euroya çıkarılmasını istediği belirtildi. Sarı-kırmızılı yöneticiler bunun üzerine geçtiğimiz günlerde futbolcunun menajeri Etinne Mendy ile temas kurarak, "Madem Çin'den, Arabistan'tan çok iyi teklifler alıyor. Gomis bunları değerlendirmekte özgür. Ama bu teklifler neden bize de gelmiyor?" çıkışını yapmıştı. Bu durum Galatasaray cephesinde Gomis'e ücret konusunda kesinlikle taviz verilmeyeceği şeklinde yorumlanmıştı.İsviçre'de mutsuz ve isteksiz görünen Gomis'in nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.Galatasaray'a transfer olurken 3 milyon 350 bin euroluk garanti ücretinin yanı sıra imza parası olarak 2.5 milyon euro alan Gomis, şampiyonluk primi olarak ise 200 bin euroyu cebine koymuştu. Gomis ayrıca puan primi olarak da 375 bin euro kazanmıştı. Bu ağır fatura karşısında yeni bir zammı uygun bulmayan sarı-kırmızılılar Gomis'e teklif gelmesi halinde satma kararı aldı. Satış için belirlenen rakamın 10 milyon euro olduğu aktarıldı.Bafetimbi Gomis Süper Lig'de forma giydiği 33 maçta 29 gol atarken maç başına 0,87 gol ortalaması tutturdu. Fransız forvet kupada ise oynadığı 5 maçta 3 gol atmıştı. Bu rakamlar aynı zamanda kendisinin en golcü sezonu rekorunu kırmasını sağladı.