2018-2019 sezonu hazırlıklarını sürdüren, sezon öncesi çalışmaları kapsamındaki dördüncü hazırlık maçındaile karşı karşıya gelecek. Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.Galatasaray ile Sakaryaspor arasındaki karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağı ise henüz netlik kazanmadı.Galatasaray yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında İsviçre temsilcisi FC Wil'i Eren Derdiyok'un golüyle 1-0 mağlup ederken Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a 3-1 ve İspanya temsilcisi Valencia'ya 2-1 mağlup oldu. PSV maçında Galatasaray'ın tek golü Martin Linnes'ten, Valencia mücadelesinde ise yeni transfer Henry Onyekuru'dan geldi.Galatasaray, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan ve Engin Korukır yönetimindeki Sakaryaspor ile tarihinde 27 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda rakibine galibiyet sayılarında 19-3'lük üstünlük sağladı. Sakaryaspor'un tüm galibiyetleri kendi sahasında geldi. İki takım arasında oynanan 5 maç berabere biterken Sakarya'da oynanan karşılaşmalarda Galatasaray 9 galibiyet elde etti.İki takım en son 28 Nisan 2008 yılında karşı karşıya gelmiş ve Galatasaray, Sakarya Atatürk Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmadan Mehmet Güven ve Ümit Karan'ın (2) golleriyle 3-0 galip ayrılmıştı.Galatasaray'ın hazırlık programı kapsamında bir sonraki rakibi Tunus Ligue 1 takımlarından Club Africian olacak. Ülkesini CAF Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Club Africian'ın iç saha maçlarını oynadığı 60.000 kişi kapasiteli Rades Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleşecek. Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.