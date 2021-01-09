Galatasaray, sahasında yenilgi yüzü görmüyor

Galatasaray, sahasındaki son 6 lig maçında yenilgi yüzü görmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, sahasında yenilgi yüzü görmüyor
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09 Ocak 2021 22:13
Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 6 lig maçında mağlup olmadı.

Bu sezon evindeki tek yenilgisini 5. haftada Aytemiz Alanyaspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu süreçte MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve Göztepe'yi mağlup ederken, Hes Kablo Kayserispor ve Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 14 kez fileleri havalandırırken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

- İki yıl sonra 6-0'lık galibiyet

Galatasaray, Süper Lig'de 2 yıl aradan sonra 6 farklı galibiyet elde etti.

Ligde 2018-2019 sezonunun 18. haftasında 19 Ocak 2019'da sahasında MKE Ankaragücü'nü 6-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, yaklaşık 2 yıl sonra bir başka başkent temsilcisini aynı skorla yenme başarısı gösterdi.



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