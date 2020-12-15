Galatasaray, sahasında Tenerife'ye kaybetti

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, İspanya'nın Iberostar Tenerife takımına 104-89 mağlup oldu.



Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla gruptaki 3. mağlubiyetini yaşadı. İspanyol temsilcisi ise 3. galibiyetini aldı.



Karşılaşmanın ilk periyodu tempolu bir oyuna sahne olurken Galatasaray, çeyreği 25-23 önde tamamladı.



İkinci çeyrekte de takımlar savunmada ritim bulmakta zorlanırken uzunlarıyla skor üreten Galatasaray, 15. dakikayı 43-34 üstün geçti. Iberostar Tenerife, periyodun son anlarında top kayıpları yapan ve sayı bulmakta güçlük çeken sarı-kırmızılılar karşısında önce farkı kapatıp daha sonra ise serbest atış isabetleriyle 19. dakikada üstünlüğü yakaladı: 45-47. Macon ve Hunter'ın basketleriyle toparlanan Galatasaray, devre arasına 50-49 önde girdi.



Galatasaray, ikinci yarıya etkili başladı. Ev sahibi ekip, 26. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 68-58. Peş peşe üç sayılık basketler kaydederek maça yeniden ortak olan Iberostar Tenerife, final periyoduna 73-71 üstün gitti.



Son periyoda 8-0'lık seriyle giren İspanya temsilcisi, savunmada rakibine karşılık vermekte zorlanan Galatasaray önünde 35. dakikayı 91-78 önde geçti. Konuk ekip, oyundan düşen sarı-kırmızılılar karşısında farkı 38. dakikada 16 sayıya kadar çıkardı: 79-95. Üstünlüğünü sürdüren Iberostar Tenerife, maçı 104-89 kazandı.



Salon: Sinan Erdem



