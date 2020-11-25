Galatasaray, sahasında Hatay BB'yi mağlup etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 85-61 mağlup etti.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Ali Şakacı, Cemil Uygül, Hakan Gerey
Galatasaray: Willams 13, Cansu Köksal 12, Pelin Derya Bilgiç 10, Steinberga 13, Russell 4, Melis Eroğlu, Simge Tokmak, Miray Balotu 7, Sude Yılmaz 6, Arifecan Vardar, Misra Albayrak 8, Hruscakova 12
Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk, Kübra İmren Siyahdemir 13, Derin Yaya 10, Prince 18, Gueye 9, İdal Yavuz, Gizem Başaran 11, Meryem Alir
1. Periyot: 22-8
Devre: 49-28
3. Periyot: 66-46