Galatasaray, sahasında Elazığ İl Özel İdare'yi rahat geçti!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray, sahasında Elazığ İl Özel İdare ile karşılaştı.
Mücadeleyi Galatasaray 58-43 kazandı.
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Polat Parlak, Niyazi Yasin Kahraman, Burak Durmuş
Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 11, Eda Şahin, Merve Aydın 4, Davis 13, Krajisnik 15, Miray Balotu, Mısra Albayrak, Sude Yılmaz 5, Gizem Başaran Turan 10, Berna Şahin
Elazığ İl Özel İdare: Pulliam 17, Melike Yalçınkaya 6, Şuğranur Hatice Sönmez, Vintsilaiou 12, Modiri 5, Esma Çelen Türk 1, Nisa Yalçın, Nur Nihan Dabakoğlu 2
1. Periyot: 22-10
Devre: 31-20
3. Periyot: 42-37
Mücadeleyi Galatasaray 58-43 kazandı.
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Polat Parlak, Niyazi Yasin Kahraman, Burak Durmuş
Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 11, Eda Şahin, Merve Aydın 4, Davis 13, Krajisnik 15, Miray Balotu, Mısra Albayrak, Sude Yılmaz 5, Gizem Başaran Turan 10, Berna Şahin
Elazığ İl Özel İdare: Pulliam 17, Melike Yalçınkaya 6, Şuğranur Hatice Sönmez, Vintsilaiou 12, Modiri 5, Esma Çelen Türk 1, Nisa Yalçın, Nur Nihan Dabakoğlu 2
1. Periyot: 22-10
Devre: 31-20
3. Periyot: 42-37