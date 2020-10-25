Galatasaray, sahasında 4 sayı farkla kaybetti

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçı Gaziantep Basketbol 86-90 kazandı.



Üç basketbolcunun çift haneli sayılara ulaştığı Galatasaray'da Darly Macon 28 sayı ve 6 asistlik performansıyla öne çıkan isim oldu. Johnathan Williams 20 sayı ve 12 ribaunt ile double-double yaptı. Brock Motum ise 14 sayılık katkı verdi.



Galatasaray maça Darly Macon, Barış Ermiş, Brock Motum, Göksenin Köksal ve Johnathan Williams beşiyle başladı.



Galatasaray, Darly Macon'ın maça ağırlığını koymasıyla ilk çeyreği 23-17 önde geçti. İkinci çeyrekte rakip takım maça dengeyi getirdi ve ilk devre 45-45 eşitlikle sonlandı. Üçüncü çeyrekte 21-15 dezavantajlı bir skorla son periyoda 66-60 geride giden Galatasaray, kazanma şansını son saniyeye kadar sürdürse de Gaziantep takımı karşılşmayı 86-90 kazandı.



Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bu maçın ardından ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında oynayacağı Aliağa Petkim Spor karşılaşmasına hazırlanacak.



1.P: 23-17

2.P: 22-28 (45-45)

3.P: 15-21 (60-66)

4.P: 26-24



