Galatasaray şaha kalktı; 6 branş, 6 galibiyet

Galatasaray Spor Kulübü, hafta sonu mücadele ettiği 6 branşta 6 galibiyet almayı başardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray şaha kalktı; 6 branş, 6 galibiyet
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22 Ekim 2024 09:47
Galatasaray; erkek futbol, erkek basketbol, kadın basketbol, erkek voleybol ve kadın voleybol olmak üzere 5 ana branşta çıktığı tüm maçları kazanarak tam bir gövde gösterisine imza attı.

Sarı-Kırmızılılar, kulübün ana lokomotifi olan futboldaki Antalyaspor galibiyetiyle yetinmedi, en kritik branşların tamamında zafere imza atarak müthiş bir hafta sonunu geride bıraktı. Icardi ve Osimhen'in yıldızlaştığı Süper Lig mücadelesinde Antalya'yı 3-0 deviren Aslan, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Potada da yıldızı parlayan Galatasaray, erkek basketbolda Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 86-80 mağlup etti; kadın basketbolda ise Melikgazi Kayseri'yi 81-58 gibi farklı bir skorla yendi.

FİRE VERMEDİLER

Voleybolda da rakiplerine şans tanımayan Sarı Kırmızılılar, erkek voleybolda Akkuş Belediye'yi 3-1, kadın voleybolda ise Zeren Spor'u 3-0 mağlup etti. Ana branşlarda 5'te 5'le gövde gösterisi yapan Galatasaray, bu başarıyı E-Spor'daki galibiyetle de süslemiş oldu. Üst üste gelen zaferler, kulübün resmi sosyal medya hesaplarında da geniş yankı uyandırdı.



 
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