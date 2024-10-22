Galatasaray şaha kalktı; 6 branş, 6 galibiyet

Galatasaray; erkek futbol, erkek basketbol, kadın basketbol, erkek voleybol ve kadın voleybol olmak üzere 5 ana branşta çıktığı tüm maçları kazanarak tam bir gövde gösterisine imza attı.
Sarı-Kırmızılılar, kulübün ana lokomotifi olan futboldaki Antalyaspor galibiyetiyle yetinmedi, en kritik branşların tamamında zafere imza atarak müthiş bir hafta sonunu geride bıraktı. Icardi ve Osimhen'in yıldızlaştığı Süper Lig mücadelesinde Antalya'yı 3-0 deviren Aslan, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Potada da yıldızı parlayan Galatasaray, erkek basketbolda Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 86-80 mağlup etti; kadın basketbolda ise Melikgazi Kayseri'yi 81-58 gibi farklı bir skorla yendi.
FİRE VERMEDİLER
Voleybolda da rakiplerine şans tanımayan Sarı Kırmızılılar, erkek voleybolda Akkuş Belediye'yi 3-1, kadın voleybolda ise Zeren Spor'u 3-0 mağlup etti. Ana branşlarda 5'te 5'le gövde gösterisi yapan Galatasaray, bu başarıyı E-Spor'daki galibiyetle de süslemiş oldu. Üst üste gelen zaferler, kulübün resmi sosyal medya hesaplarında da geniş yankı uyandırdı.
Sarı-Kırmızılılar, kulübün ana lokomotifi olan futboldaki Antalyaspor galibiyetiyle yetinmedi, en kritik branşların tamamında zafere imza atarak müthiş bir hafta sonunu geride bıraktı. Icardi ve Osimhen'in yıldızlaştığı Süper Lig mücadelesinde Antalya'yı 3-0 deviren Aslan, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Potada da yıldızı parlayan Galatasaray, erkek basketbolda Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 86-80 mağlup etti; kadın basketbolda ise Melikgazi Kayseri'yi 81-58 gibi farklı bir skorla yendi.
FİRE VERMEDİLER
Voleybolda da rakiplerine şans tanımayan Sarı Kırmızılılar, erkek voleybolda Akkuş Belediye'yi 3-1, kadın voleybolda ise Zeren Spor'u 3-0 mağlup etti. Ana branşlarda 5'te 5'le gövde gösterisi yapan Galatasaray, bu başarıyı E-Spor'daki galibiyetle de süslemiş oldu. Üst üste gelen zaferler, kulübün resmi sosyal medya hesaplarında da geniş yankı uyandırdı.