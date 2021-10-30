Galatasaray, sağ bekte eski gözdesine yöneldi!

Fransız sağ beki Sacha Boey'in sakatlık döneminde oyuna sürdüğü ABD'li futbolcu DeAndre Yedlin'den memnun kalmayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Danimarkalı futbolcu Jens Stryger Larsen'i istediği ifade edildi.

Haber; Yeni Asır
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Galatasaray, sağ bekte eski gözdesine yöneldi!
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30 Ekim 2021 12:42
Galatasaray'da ocak hareketliliği şimdiden başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in Sacha Boey'in yokluğunda görev verdiği Yedlin'in performansından memnun kalmaması üzerine harekete geçen yönetim, Jens Stryger Larsen için bir kez daha devreye girdi.

Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki Danimarkalı sağ bek için İtalyan ekibi Udinese'ye yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Sezon sonu kulübüyle sözleşmesi sona erecek oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Aslan, bu kez transferi noktalamak istiyor.

İKİ AYAĞINI KULLANIYOR

Transfer gerçekleşirse, Larsen ve Nelsson'un uyumunun savunma gücünü artırabileceği öngörülüyor. 30 yaşında ve 1.80 boyundaki deneyimli sağ bek, iki ayağını çok iyi kullanabilmesi sebebiyle sol bek mevkisinde de oynayabiliyor


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