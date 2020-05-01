Galatasaray sağ bekini Komşu'da buldu

Galatasaray'da sağ bek için gündeme Olympiacos forması giyen Omar Elabdellaoui geldi

Galatasaray sağ bekini Komşu'da buldu
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01 Mayıs 2020 09:25
Mariano ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Galatasaray'da sağ bek transferi arayışları sürerken gündeme gelen son isim Olympiacos forması giyen Omar Elabdellaoui oldu.

Fransız gazeteci Manu Lonjon Galatasaray'ın, Olympiacos ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Elabdellaoui'ye resmi teklifte bulunduğunu açıkladı.

Manchester City'nin altyapısından yetişen ve sonrasında Feyenoord, Braunschweig, Hull City gibi takımların formasını giyen 28 yaşındaki oyuncunun, kontratının bitmesiyle Olympiacos'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu sezon Olympiacos ile toplam 38 maçta forma giyen tecrübeli sağ bek, Norveç Milli Takımı'nda ise toplamda 44 kez oynama şansı yakaladı.

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