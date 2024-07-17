Galatasaray sağ bekine kavuşuyor!

Galatasaray, yeni sezon öncesi öncelik verdiği sağ bek transferi için son noktaya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray sağ bekine kavuşuyor!
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17 Temmuz 2024 22:18
Son güncelleme 17 Temmuz 2024 22:25
Galatasaray, yeni sezon öncesi öncelik verdiği sağ bek transferi için son noktaya geldi.

GERİ SAYIM: GUELA DOUE

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Okan Buruk'un 1 numaralı isteği olan Guela Doue için şartları sonuna kadar zorlayan Galatasaray, oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı.

Haberde, Rennes'in istediği bonservis bedeli ile Galatasaray'ın teklifi arasında 1.5 milyon euro'luk bir fark kaldığı ifade edilirken, Galatasaray'ın transferi kısa süre içinde bitirmeyi hedeflediği belirtildi.

Galatasaray'ın bu transfer için 6 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.



B PLANI: ELIAS JELERT

Öte yandan Doue'nin alternatifi olarak belirlenen Kopenhag'ın sağ beki Elias Jelert transferi için de görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 21 yaşındaki oyuncuyla da her konuda anlaşmaya vardı.

Jelert transferinin hem Doue'den daha maliyetli olması hem de Okan Buruk'un Doue'yi daha çok istemesi sebebiyle Galatasaray yönetimi, Doue transferi gerçekleşmezse Jelert için girişimlerini sıklaştıracak.

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