Galatasaray'ın kadrosunda önemli yer tutan Sacha Boey, performansıyla Avrupa ekiplerinin radarına girdi.



Kamerun asıllı Fransız oyuncu sezon başında kadroda düşünülmüyordu. Ancak gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.



FRANSA'DAN TEKLİFLER VAR



22 yaşındaki futbolcuya Fransa'dan teklifler geldiği belirtildi. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, şu ana kadar kendilerine ulaşan önerilerin düşük kaldığını kaydetti.



EN AZ 10 MİLYON EURO



Galatasaray genç ve dinamik sağ bek oyuncusu için kapıyı 10 milyon euro'dan açıyor. Bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacaklarını net şekilde ifade ettiler.



KONTRATI 2025'TE BİTİYOR



22 yaşındaki oyuncunun kontratı 2025 yılında bitiyor.



























