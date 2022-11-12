Galatasaray, Sacha Boey'in fiyatını belirledi!

Galatasaray'da Sacha Boey etkili performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Okan Buruk'un gözüne giren 22 yaşındaki futbolcu, takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Galatasaray yönetimi, Fransa'dan tekliflerin geldiğini doğrularken oyuncunun bonservis bedelini belirledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Sacha Boey'in fiyatını belirledi!
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12 Kasım 2022 14:30
Sacha Boey
Sacha Boey
Galatasaray
Galatasaray'ın kadrosunda önemli yer tutan Sacha Boey, performansıyla Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

Kamerun asıllı Fransız oyuncu sezon başında kadroda düşünülmüyordu. Ancak gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

FRANSA'DAN TEKLİFLER VAR

22 yaşındaki futbolcuya Fransa'dan teklifler geldiği belirtildi. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, şu ana kadar kendilerine ulaşan önerilerin düşük kaldığını kaydetti.

EN AZ 10 MİLYON EURO

Galatasaray genç ve dinamik sağ bek oyuncusu için kapıyı 10 milyon euro'dan açıyor. Bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacaklarını net şekilde ifade ettiler.

KONTRATI 2025'TE BİTİYOR

22 yaşındaki oyuncunun kontratı 2025 yılında bitiyor. 

 

 

 

 

 

 

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