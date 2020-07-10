"Galatasaray, Ryan Donk ile anlaştı"

Galatasaray'da Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın yokluğunda Galatasaray kaptanlık pazu bandını takan Ryan Donk ile sözleşme şartları konusunda anlaşma sağlandı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
'Galatasaray, Ryan Donk ile anlaştı'
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10 Temmuz 2020 00:14
Ryan Donk, yıllık ücretinde önemli bir indirime giderek Galatasaray kulübünün yıllık 800 bin euro civarındaki teklifini kabul etti.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Donk ile kesin olarak anlaştı.

Galatasaray'dan garanti ücreti 800 bin euro civarında olacak olan Donk başarı odaklı anlaşmayı kabul ederken; bonuslar ile yıllık 1 milyon euroya yakın bir gelir elde edecek.



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