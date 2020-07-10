Ryan Donk, yıllık ücretinde önemli bir indirime giderek Galatasaray kulübünün yıllık 800 bin euro civarındaki teklifini kabul etti.



Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Donk ile kesin olarak anlaştı.



Galatasaray'dan garanti ücreti 800 bin euro civarında olacak olan Donk başarı odaklı anlaşmayı kabul ederken; bonuslar ile yıllık 1 milyon euroya yakın bir gelir elde edecek.



