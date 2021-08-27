Galatasaray, Ryan Babel'i Kasımpaşa'ya önerdi!

Fatih Terim'in yeniden yapılanan kadrosuyla transferde geleceğe yatırım yapan Galatasaray'da yapılacak transferler kadar takımdan gönderilmesi planlanan oyuncular da büyük önem taşıyor.



Bu isimlerin başında Hollandalı yıldız Ryan Babel geliyor. Galatasaray'ın yeni sezon planmasında yer almayan Ryan Babel hakkında transfer gelişmesi yaşandı.



Galatasaray, Babel'i eski kulübü Kasımpaşa'ya önerdi. Kasımpaşa'nın teklifi ise yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Hollandalı yıldızın maaşının bir bölümünü ödemek oldu.



GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR



İki kulüp arasında görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi. Öte yandan Ryan Babel'le Twente de ilgileniyor fakat Twente'nin Babel'in yıllık maaşını karşılama konusunda zorluk yaşayacağı belirtildi.



34 yaşındaki Suriman asıllı Hollandalı futbolcunun Galatasaray'la sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor. Ryan Babel 2013-2015 arasında Kasımpaşa'da forma giymişti.



BABEL'DEN SONRA FALCAO...



Galatasaray'da Babel'in yanı sıra Radamel Falcao'yla da yolların kısa süre içinde resmen ayrılması bekleniyor. Sarı Kırmızılılar iki futbolcunun yıllık maliyetinden kurtulup TFF'nin belirlediği harcama limitinde problem yaşamak istemiyor.



FEGHOULI KALACAK GİBİ



Ayrıca Feghouli'den de yıllık maaşında indirime gitmesi talep edildi. Feghouli'nin bu talebe sıcak baktığı ve oyuncunun sözleşmesinin iki yıl daha uzatılması planlandığı belirtildi.



