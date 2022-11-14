Galatasaray, rüzgarın yönünü değiştirdi!

Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek şampiyonluk yolunda psikolojik üstünlüğü ele geçirdi.



Lider Fenerbahçe'nin Giresunspor'a kaybettiği haftada farklı bir skorla kazanan Cimbom, rüzgarın yönünü de değiştirmiş oldu.



SIRADAKİ 6 MAÇIN 5'İ İSTANBUL'DA



Galatasaray, Dünya Kupası arasından sonra fikstür avantajını da ele geçirecek. Sarı-Kırmızılılar, ligde bundan sonra oynayacağı 6 maçın 5'ini İstanbul'da oynayacak. Bu maçlardan 4'ü ise NEF Stadı'nda... Bu periyotta Sivasspor ve Fenerbahçe maçları deplasmanlarda...



İstanbulspor, Ankaragücü, Hatayspor ve Antalyaspor maçlarını ise kendi evinde oynayacak... Galatasaray geride kalan 13 haftada 8 kez deplasmana çıktı. Ezeli rakibi Fenerbahçe ise bu süreçte 5 kez deplasmanda oynadı. Üstelik bu 5 maçın 3'ü İstanbul takımlarına karşıydı.



YILDIZLAR HAVAYA GİRDİ



G.Saray ara sonrası evinde İstanbulspor'u ağırlarken Fenerbahçe ise Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar'da yıldız oyuncuların ritm tutmaya başlaması da teknik direktör Okan Buruk'u sevindiriyor. Icardi, Mertens, Rashica, Oliveira gibi isimler sezon başında eleştiriliyordu ancak şimdi geldikleri nokta taraftarları da mutlu ediyor.









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