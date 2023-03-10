Galatasaray, RSV Lahn-Dill'e mağlup oldu

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Federasyonu (IWBF) Europe 2023 Şampiyonlar Kupası çeyrek final B Grubu mücadelesinde Galatasaray Tunç Holding, deplasmanda Almanya'nın RSV Lahn-Dill ekibine 63-58 yenildi.
İspanya'nın Albacete kentinde oynanan mücadelenin ilk yarısını Alman temsilcisi 28-21 önde tamamladı.
Sarı-kırmızılı takım, çeyrek final B Grubu ikinci maçında 11 Mart Cumartesi günü İspanya'nın BSR Amiab takımıyla karşılaşacak.
İspanya'nın Albacete kentinde oynanan mücadelenin ilk yarısını Alman temsilcisi 28-21 önde tamamladı.
Sarı-kırmızılı takım, çeyrek final B Grubu ikinci maçında 11 Mart Cumartesi günü İspanya'nın BSR Amiab takımıyla karşılaşacak.
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