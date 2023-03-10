Galatasaray, RSV Lahn-Dill'e mağlup oldu

Galatasaray Tunç Holding, çeyrek final B Grubu ilk maçında Almanya'nın RSV Lahn-Dill takımına 63-58 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, RSV Lahn-Dill'e mağlup oldu
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10 Mart 2023 23:47
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Federasyonu (IWBF) Europe 2023 Şampiyonlar Kupası çeyrek final B Grubu mücadelesinde Galatasaray Tunç Holding, deplasmanda Almanya'nın RSV Lahn-Dill ekibine 63-58 yenildi.

İspanya'nın Albacete kentinde oynanan mücadelenin ilk yarısını Alman temsilcisi 28-21 önde tamamladı.

Sarı-kırmızılı takım, çeyrek final B Grubu ikinci maçında 11 Mart Cumartesi günü İspanya'nın BSR Amiab takımıyla karşılaşacak.

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