ŞAMPİYONLAR LİGİ CAZİBESİ

LIVERPOOL, 7 MİLYON EURO ÖDEDİ

Hazırlık maçlarında beklenen futbolu sergileyemeyen ve Süper Kupa'yı Akhisar'a kaptıran Galatasaray takviye için çalışmalarını yoğunlaştırdı.Mutlaka 8 numara transferi yapmak isteyen teknik direktör Fatih Terim, Badou Ndiaye'den olumlu yanıt alamayınca rotasını bu kez Liverpool'dan Marko Grujic'e kırdı.Geçen sezon Cardiff'te forma giyen ve Liverpool'un kadroda düşünmediği genç oyuncu için hemen görüşmeler hızla başladı.Galatasaray yönetimi, Liverpool'a kiralama istediğini iletirken şimdi İngiliz ekibinden gelecek yanıt bekleniyor. Habere, İngiliz basınında Daily Mirror'da yer verirken Liverpool'un kadroda düşünmediği Marko Grujic için Galatasaray'ın ilgisi olduğu belirtildi.Bu arada 22 yaşındaki yetenekli oyuncunun, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'da oynamayı çok istediği ve görüşmeleri yakından takip ettiği de gelen haberler arasında...Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 2015 yılında Liverpool'a transfer edilen Marko Grujic bu süreçte Liverpool forması altında 14 karşılaşmada forma giydi ve 1 asistlik performans gösterdi. Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Cardiff City'ye bu yıl Cardiff'e de gitmek istemeyen Marko Grujic, Galatasaray'da forma giymek için gün sayıyor.22 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.91 metre oyundaki Grujic'in şu anki değeri 5 milyon Euro civarında..2015'te Sırbistan U20 Milli Takımı ile Dünya Şampiyonluğu Marko Grujic, ayrıca 2015-16 sezonunda da Kızılyıldız ile Sırbistan 1. Lig Şampiyonluğuna ulaştı.