Galatasaray, Romdhane transferinde sona yaklaşıyor

Galatasaray orta saha için aradığı futbolcuyu Tunus'ta bulurken, aradaki bonservis farkı da 1 milyo euroya düştü: Mohamed Ali Ben Romdhane.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Twitter
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Galatasaray, Romdhane transferinde sona yaklaşıyor
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25 Haziran 2021 08:33
Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da gündeme gelen son isim Tunuslu oyuncu Mohamed Ali Ben Romdhane oldu. Tunus'un Esperance takımında forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu listesine alan sarı-kırmızılılar transfer için girişimlere başladı.

FARK 1 MİLYON EURO
Tunus ekibinin 3.5 milyon euro istediği futbolcu için 2.5 milyon euronun gözden çıkarıldığı iddia edildi. Galatasaray'da scout ekibinin Romdhane'yi uzun süredir yakından takip ettiği ve genç oyuncuyla ilgili raporların çok olumlu olduğu öğrenildi.

Ülkesinde geleceğin yıldızı gözüyle bakılan genç yetenek, ön libero, 8 ve 10 numara pozisyonunda görev yapabiliyor.

Galatasaray, Tunus Milli Takımı'na da çağrılmaya başlanan 1999 doğumlu Mohamed Ali'yi uzun süredir takip ediyor ve transferinde şartları zorlayacak




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