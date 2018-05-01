Galatasaray Romanya'da zirveye çıkmak istiyor

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Ataman Güneyligil, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.Ataman Güneyligil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 5-6 Mayıs tarihlerinde VakıfBank, CSM Volei Alba ve Imoco Volley takımlarının da katılımıyla düzenlenecek Dörtlü Final için iddialı olduklarını dile getirdi.Avrupa'nın kadın voleybolundaki en üst organizasyonunda son 4 takım arasında bulunduklarını vurgulayan Güneyligil, "Dörtlü Final'de hedefimiz şampiyonluk. Ligler bitti ve bu son 2 maç için biz hala çalışmaya devam ediyoruz. Çıkıp sadece 2 maç oynayacağız ve sonunda Avrupa'nın en büyük kupası var. Tabii ki de onu istiyoruz." dedi.CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezona oldukça güçlü bir grupta başladıklarını dile getiren sarı-kırmızılı teknik adam, şunları söyledi:"Açıkçası kuralar çekildiğinde herkeste karamsarlık vardı. Çünkü önemli bir gruba düştük. VakıfBank ön eleme oynadığı için 4. torbadan girdi. Nispeten o torbada zayıf takımlar varken, dünyanın en iyi takımlarından biri olan VakıfBank bizim grubumuza düştü. Birinci torbanın en iyi takımlarından Dinamo Moskova'da bizim gruba gelince, Polonya ekibi Grot Budowlani'yle birlikte zorlu bir etap oluştu. Yüzde 80-90'ın görüşü, bizim gruptan çıkamayacağımız yönündeydi. Ben ilk günden beri, eğer ki Dörtlü Final hedefimiz varsa, bu takımlarla zaten oynayacağımızı belirtmiştim. VakıfBank'a karşı şanssız şekilde iki maçı da kaybettik. Dinamo Moskova'yı ise iki maçta da yenince gruptan çıktık. Play-off rakibimiz ise İtalya'nın güçlü ekiplerinden Igor Gorgonzola'yı geçtik. Sonuçta hedeflediğimiz noktadayız."Ataman Güneyligil, takım olarak bu sezon deplasman maçlarında ortaya koydukları performansın, iç saha maçlarını çok üzerinde olduğunu ve bunu kendileri için bir avantaj olarak gördüklerini belirtti.İlk maçı ev sahibi CSM Volei Alba ile oynayacaklarını hatırlatan Güneyligil, "Tabii ki ev sahibi takımın avantajları olacaktır. Biz deplasman performansımıza güveniyoruz. Bu sene İstanbul dışında yaptığımız Avrupa maçlarının hiçbirini kaybetmedik. Ligde de sadece Halkbank yenilgisi var Ankara'da ve diğer tüm deplasman maçlarını kazandık. Deplasman performansımız bu sene iç saha maçlarında daha iyi. Tabii ki Dörtlü Final farklı bir atmosfer ve ne olacağını göreceğiz. Çıkıp elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.Dörtlü Final'in final maçını iki Türk takımının oynama ihtimaline değinen sarı-kırmızılı çalıştırıcı, şu görüşlerini aktardı:"CEV bu sene fikrini değiştirdi ve gerçekten iyi oldu. Avrupa'nın en iyi takımları Türk ekipleri olmasına rağmen, aynı ülke takımları final oynamasın diye ilk gün eşleştiriliyorlardı. Bunu şimdi değiştirdiler ve bence doğru bir karar verdiler. VakıfBank ve biz ilk günkü maçlarımızı kazanırsak, finalde karşılaşacağız. Türk takımları finali, çok önemli bir başarı olur. Belki futbolun, basketbolun yanında basın ilgisi anlamında yavan kalıyor. Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldığı için tüm kanallarda alt yazılar verildi, haberler yapılıp üzerine konuşuldu. Şöyle düşünün, futbolun Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe veya Galatasaray ile Beşiktaş final oynuyor. Böyle bir başarı olur bu. Ayrıca Türk kadın voleybolun ne kadar önemli bir yerde olduğunu de gösteriyor."Dörtlü Final'in kadın voleybolunda Avrupa'nın zirvesi olduğunu da anlatan Güneyligil, "Çok önemli bir turnuva. Açıkçası, lig bittikten sonra bilet alıp, gidip, izlediğimiz bir turnuva ve şimdi oranın bir parçasıyız. Tabii ki çok deneyim ve şampiyonluk yaşamış oyuncularımız da var. Bu deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.