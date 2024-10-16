Galatasaray, Roma'yı ağırlayacak

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perşembe günü Roma'yı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Roma'yı ağırlayacak
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16 Ekim 2024 12:12
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında perşembe günü İtalya'nın Roma ekibini ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.45'te başlayacak.

İsveç Futbol Federasyonundan Tess Olofsson'un yöneteceği karşılaşmada Almira Spahic ve Monica Lokkeberg yardımcı hakem olarak görev alacak.

Galatasaray Petrol Ofisi, gruptaki ilk maçında Fransa'nın Lyon ekibine deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

Roma ise ilk maçında Alman ekibi Wolfsburg'u 1-0 yendi.

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