Galatasaray, Rodrigues için 11 milyon euroya anlaştı

'ın Suudi Arabistan temsilcisi'a transfer olacak Garry Rodrigues'in transferinden kazanacağı rakamlar da belli oldu.Hollanda basınında yer alan özel habere göre Galatasaray, Al-Ittihad Kulübü ile Garry Rodrigues'in transferi konusundabonservis bedeline anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın alacağı 11 milyon euro bonservis bedelininsözleşme gereği Rodirgues'in eski kulübü PAOK'a gidecek.Garry Rodrigues'in de Suudi Arabistan temsilcisinden yılda yaklaşık 5 milyon euro kazanması bekleniyor.Galatasaray ve Al-Ittihad'ın anlaşmasının ardından transferin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.