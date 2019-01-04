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Galatasaray, Rodrigues için 11 milyon euroya anlaştı

Galatasaray, Garry Rodrigues'in transferinde Al-Ittihad Kulübü'nden 11 milyon euro kazanacak.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray, Rodrigues için 11 milyon euroya anlaştı
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04 Ocak 2019 23:35
Galatasaray'ın Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'a transfer olacak Garry Rodrigues'in transferinden kazanacağı rakamlar da belli oldu.

Hollanda basınında yer alan özel habere göre Galatasaray, Al-Ittihad Kulübü ile Garry Rodrigues'in transferi konusunda 11 milyon euro bonservis bedeline anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın alacağı 11 milyon euro bonservis bedelinin %20'si sözleşme gereği Rodirgues'in eski kulübü PAOK'a gidecek.

Garry Rodrigues'in de Suudi Arabistan temsilcisinden yılda yaklaşık 5 milyon euro kazanması bekleniyor.

Galatasaray ve Al-Ittihad'ın anlaşmasının ardından transferin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.



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