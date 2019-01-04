Galatasaray, Rodrigues için 11 milyon euroya anlaştı

Galatasaray'ın Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'a transfer olacak Garry Rodrigues'in transferinden kazanacağı rakamlar da belli oldu.
Hollanda basınında yer alan özel habere göre Galatasaray, Al-Ittihad Kulübü ile Garry Rodrigues'in transferi konusunda 11 milyon euro bonservis bedeline anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın alacağı 11 milyon euro bonservis bedelinin %20'si sözleşme gereği Rodirgues'in eski kulübü PAOK'a gidecek.
Garry Rodrigues'in de Suudi Arabistan temsilcisinden yılda yaklaşık 5 milyon euro kazanması bekleniyor.
Galatasaray ve Al-Ittihad'ın anlaşmasının ardından transferin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
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Hollanda basınında yer alan özel habere göre Galatasaray, Al-Ittihad Kulübü ile Garry Rodrigues'in transferi konusunda 11 milyon euro bonservis bedeline anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın alacağı 11 milyon euro bonservis bedelinin %20'si sözleşme gereği Rodirgues'in eski kulübü PAOK'a gidecek.
Garry Rodrigues'in de Suudi Arabistan temsilcisinden yılda yaklaşık 5 milyon euro kazanması bekleniyor.
Galatasaray ve Al-Ittihad'ın anlaşmasının ardından transferin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın