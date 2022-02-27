Galatasaray Rizespor CANLI İZLE, GS Rize maçı izle

GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPORMAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. VAR hakemi ise Alper Ulusoy oldu. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.



